李貞秀中國籍爭議！韓國瑜不甩內政部：我會保障每個立委「包括她」

記者陳思妤／台北報導

中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中國國籍的爭議延燒，內政部長劉世芳指出，依《國籍法》，李貞秀正式就職前必須申請退中華人民共和國國籍，內政部目前尚未收到相關資料影本，顯示李貞秀可能未完成就職手續，後續將待立法回函確認，而若立法院長韓國瑜不理會李貞秀國籍的問題，可能要到憲法法庭。不過，韓國瑜8日稱，他會保障每個立委，「包括李貞秀」，保障委員無後顧之憂的問政，是他的天職。

針對李貞秀國籍爭議，劉世芳日前表示，內政部是《國籍法》的主管機關，就要善盡提醒責任。依據《國籍法》第20條，李貞秀要正式就職前，就必須要申請放棄退籍，退出中華人民共和國國籍，這無庸置疑。理論上，李要把退籍的正式官方文件，送給擬任機關也就是立法院，內政部已經把相關條文送給立法院秘書長參考。

劉世芳說明，解除職務的機關在立法委員是立法院，內政部的職權「沒有辦法及於立法委員」。她強調，會一再善意提醒，但到目前為止，對於李貞秀到底有沒有提出這樣的申請，仍然無從得知，因為李貞秀給正本機關是在立法院，未來如果有這樣的狀況的話，可能會需要到憲法法庭。

對此，韓國瑜8日受訪時稱，「我會保障每一個立法委員，包括李貞秀委員」。他表示，李貞秀是不是合法，是不是有觸犯《國籍法》的問題，相關行政單位可以自行處理，保障每一個立法委員在沒有後顧之憂下能夠全心全意地問政，爭取台灣人民的福祉，「這是我的天職」。

