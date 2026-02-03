李貞秀中配立委爭議！林俊憲酸「精心的內鬼佈雷」：比大聲咆哮更危險

記者詹宜庭／台北報導

針對外界關注李貞秀國籍問題，林俊憲表示，這是「佈雷」，把國安地雷埋進民主體制，比大聲咆哮更危險。（資料圖／記者劉秀敏攝影）

首位中配立委、民眾黨籍的李貞秀今（3日）正式進入立法院，針對外界關注國籍問題，民進黨立委林俊憲表示，這批「新血」中竟有國籍模糊、效忠存疑的人選。國會是機密殿堂，一個同時擁有中共國籍的人，憑什麼拿台灣人的納稅錢、看台灣人的國防機密？這不是「除舊佈新」而是「佈雷」，把國安地雷埋進民主體制，比大聲咆哮更危險。

對於洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補當選民眾黨立委，林俊憲表示，這是國會的「除舊佈新」，還是精心的「內鬼佈雷」？鄉親都在問，國會換了批新面孔，台灣會變好嗎？他認為未必。原本期待的「除舊佈新」，要清除的是口水與荒腔走板，不需要更多只會咆哮、無視民意的政治表演家。



林俊憲指出，最令人心驚的是，這批「新血」中竟有國籍模糊、效忠存疑的人選。國會是機密殿堂，一個同時擁有中共國籍的人，憑什麼拿台灣人的納稅錢、看台灣人的國防機密？這不是「除舊佈新」而是「佈雷」，把國安地雷埋進民主體制，比大聲咆哮更危險，「誰心在台灣？誰心在對岸？大家盯著看！」

