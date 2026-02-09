李貞秀中配身分任立委爭議 韓國瑜稱保障問政是天職 內政部：未收到佐證資料回覆

台灣民眾黨新科不分區立法委員李貞秀（最前方者）。（圖／資料照片，圖源：翻攝自李貞秀Facebook）





新科台灣民眾黨不分區立委李貞秀，因其中配身分，目前被外界質疑未完成放棄完成中國國籍，所以適格與否備受討論。李貞秀對此坦言，她曾回湖南衡陽老家申請放棄中國籍，但當地公安局均拒絕受理。行政院內政部表示，擔任我國立法委員，不能擁有雙重國籍，放棄他國籍應有佐證證明，以確保單一國家效忠義務。而立法院長韓國瑜昨（8）日表示會保障包含李貞秀在內的立委，在沒有後顧之憂下全心問政，這是他的天職。內政部今（9）日對此回應，已函請立法院秘書長協助提供李貞秀已辦理放棄中國籍的佐證資料，惟迄今未獲回覆。

內政部今（9）日表示，依照國籍法第20條第4項規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國國籍，並於就（到）職之日起1年內將喪失中國國籍證明繳附予任用機關即立法院，若未在就到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法第20條意旨。

內政部重申，國籍法第20條針對雙重國籍者擔任公職相關解職機關已定有明文，解除立法委員職務應由立法院辦理，內政部已於1月28日函請立法院秘書長於該院辦理立法委員就 (到）職時依國籍法第20條規定辦理，並於2月3日函請立法院秘書長協助提供已辦理佐證資料，惟迄今未獲回覆。

針對民主進步黨立委林楚茵質疑，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，代表李貞秀在2024年1月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，因此不具參選資格。

內政部對此則回應，根據台灣地區與大陸地區人民關係條例第21條第1項規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人。有關李貞秀參選資格，兩岸條例法規主管機關非本部，至於李貞秀註銷戶籍時間點部分，因涉個資部分不便對外公開。

最後，內政部強調，該部於1月29日、2月3日及2月4日三次發布新聞稿，因此本案擬不再回應或補充說明。

