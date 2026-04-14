李貞秀事件惹議 陸委會：別讓陸配團體也被標籤化

大陸委員會主委邱垂正今（14）日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪。 圖：《POP撞新聞》提供

[Newtalk新聞] 民眾黨中評會昨天決議開除民眾黨陸配立委李貞秀的黨籍，該處分即日起生效。大陸委員會主委邱垂正今（14）日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時表示，陸委會作為一個行政機關，因為李貞秀沒有及時放棄她的戶籍跟國籍，所以在《兩岸條例》中，她不具有參選資格；在《國籍法》方面，她也沒辦法履行對中華民國單一忠誠的義務。邱垂正說，其實這個事件很單純，就是一個想擔任立委的人，在行政機關依法行政下被拒絕，但她跟整個合法守法的陸配團體無關，她們都是在台灣安居樂業且愛護這塊土地。

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邱垂正說，李貞秀事件已經耗損大量的社會成本討論，陸配團體也被標籤化，所以他呼籲我們的社會善待、協助陸配。他指出，包括陸委會、海基會，還有內政部移民署，永遠都是服務、協助、輔導陸配，可以說是鐵三角，這個工作不會改變，我們仍然會落實服務陸配的生活輔導跟照顧，這是我們的職責。

至於主持人黃暐瀚詢問，透過李貞秀事件，似乎說明陸配在台灣的參政會有相關的限制？邱垂正回應，參選民選公職人員，確實會有剛剛提到《國籍法》20條，要放棄中國國籍，因為你沒辦法放棄的話，中國很多法律都對你有義務，你要去收集我們的情報提供給中國，這就是洩漏我們國家機密，真的很兩難，但造成這個阻撓是中國，並不是台灣政府。

邱垂正強調，另外有一個是「應考試服公職」，它在《公務人員法》裡面有一個排除條款，就是說他只要努力去放棄，政府不能歸責於他，可以把他安排在非機密性的工作，所以對於陸配的參政，我們依法行政保障陸配在台灣的參政權。

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