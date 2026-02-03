李貞秀亮「台灣護照」滅火雙重國籍！他揪「魔鬼細節」打臉了

政治中心／綜合報導



台灣民眾黨6位新科不分區立委李貞秀今（3日）宣誓就職，其中配身分、國籍疑雲引發外界討論，隨後被外媒挖出已離婚現況，更被網友質疑：「李貞秀根本不是中配，而是已經離婚的中國人，跟台灣完全無關。」，李貞秀面對爭議則亮出綠色台灣護照，表明自己只持有這本護照，對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌就公開吐槽：「李貞秀可以把護照和台胞證都先收起來，我們真的沒興趣。真正、而且唯一的重點，一直是「雙重國籍』。」。





張育萌指出，李貞秀就職首日公開護照強調「只有中華民國護照」，卻刻意混淆多個應分開討論的問題。（圖／民視新聞資料照）

張育萌批李貞秀混淆焦點 護照無法證明是否具雙重國籍

針對李貞秀就職首日公開護照、強調自己「只有中華民國護照」一事，張育萌在臉書發文指出，李貞秀刻意將多個應該分開討論的問題混為一談。張育萌表示，即便李貞秀沒有中華人民共和國護照，也無法證明其是否具有雙重國籍，因為世界上許多國家本就有大量人口未持有護照，中國護照持有率僅約13%，並不能作為國籍判斷依據。

中配立委李貞秀亮「台灣護照」滅火雙重國籍！他揪「魔鬼細節」打臉：先收起來

張育萌認為即使沒有中國護照，也無法證明是否具有雙重國籍，因為許多國家本就有大量人口未持有護照。（圖／民視新聞資料照）





舉美日為例 護照持有率與國籍無關

張育萌進一步舉例，美國護照持有率約45%，日本僅約17%，難道能因此認定一半美國人沒有美國籍、或超過八成日本人沒有日本國籍？他認為這樣的推論顯然不成立。張育萌強調，「有沒有中華民國護照」與「是否具有雙重國籍」之間並不存在直接關聯，兩者不應混為同一議題討論。

真正關鍵在雙重國籍 依法就職前須完成放棄

張育萌指出依《兩岸人民關係條例》，在台設籍滿10年即可參選，登記參選與當選階段並未禁止雙重國籍，但進入就職階段後，《國籍法》規定須在就職前申請放棄外國國籍，並於一年內完成，否則將喪失職位，同時強調，這項規定並非只針對中國，而是適用於所有國家，因為雙重國籍涉及國家利益衝突與效忠問題，張育萌精準吐槽：「李貞秀可以把護照和台胞證都先收起來，我們真的沒興趣。真正、而且唯一的重點，一直是「雙重國籍』。」





