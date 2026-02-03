李貞秀今宣誓就職 秀「飛陸機票」放棄國籍但未被受理

民眾黨立委李貞秀秀出專程飛大陸放棄國籍的機票。（圖／民眾黨立院黨團提供）

民眾黨6席遞補不分區立委今（3）日宣誓就職，其中仍未放棄大陸國籍的陸配李貞秀，多次遭內政部點名未於到職前辦理放棄外國國籍，違反《國籍法》。對此，李貞秀稍早接受媒體訪問時秀出飛大陸的機票，表示自己曾專程飛大陸放棄國籍，但並未被受理。

李貞秀表示，自己唯一效忠中華民國，雖然不在台灣出生，但來到台灣過一生，生兒育女、工作、繳稅。自己在台灣居住超過 30年，居住的時間比大陸還久，熱愛台灣、保護台灣的心不比別人少。

廣告 廣告

李貞秀指出，自己因為要放棄國籍特別飛了一趟大陸，並秀出機票。她說，自己從台灣飛到香港，再從香港坐高鐵到湖南，只要三個小時。而這一路上自己拿的是中華民國護照，以及台胞證。

李貞秀提到，自己到出生地的縣公安局申請放棄國籍，但縣公安局完全不受理；她不放棄再跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理。就如同陸委會主委邱垂正所言，到目前為止沒有任何陸配因為台灣身份放棄中華人民共和國國籍成功過。

李貞秀再指出，昨天自己的辦公室收到內政部公文的同時，還附帶一份簡體的公文，「我都不知道什麼時候中華民國的內政部開始幫對岸跑公文了。」她已經簽署對岸公安局出入管理局不受理的文件，會再轉交給內政部，請他們去放棄看看。

有媒體詢問能否現場宣佈放棄陸籍？李貞秀表示，自己唯一只有中華民國國籍，從出生到今天沒有一天拿過中華人民共和國國籍，唯一的一本護照就是中華民國護照。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

始源來台追思大S！搭廉航返韓自爆「險錯過班機」 幽默原因曝光

袁惟仁過世！前妻陸元琪發聲「最怕聽到訊息通知聲」 離婚10年仍哭腫眼

袁惟仁病逝！生前頻傳婚外情「對象被挖出」 陸元琪昔爆生完2胎遭小三挑釁