李貞秀仍具中國籍也能就職？台灣基進怒喊：內政部不該再等一年

台灣基進黨主席王興煥喊話內政部，應擋下中配李貞秀遞補民眾黨不分區立委。 圖：基進黨提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨提名的中配李貞秀將遞補不分區立委，預計明（3）日就職。內政部重申，李貞秀應於就職前辦理喪失中國國籍，並於到職日起一年內，將喪失國籍證明繳交立法院，否則應由立法院依法解職。對此，台灣基進黨主席王興煥今（2）日喊話，籲內政部擋下李貞秀遞補。

王興煥說明，李貞秀在確定獲得民眾黨提名之初，即因民眾黨所謂「兩年條款」，早已可預見遞補發生的可能性。依《國籍法》規定，「一年內放棄外國國籍」的期限，應自本屆立委就職日起算，換言之，並不存在再給一年緩衝期的問題。

王興煥指出，若李貞秀在就職前未能出示放棄中國國籍的相關證明，內政部即應依法立即解職，而非容許其完成就職程序。他並呼籲，內政部應據此立場，強力要求李貞秀必須在明日就職前提出放棄中國籍的證明，否則遞補結果不應生效。

他進一步說明，「一年內放棄外國國籍」的規範，本意在於考量各國放棄國籍作業程序不一，給予原籍外國人士行政上的便利，但在民眾黨刻意操作下，卻反而成為制度漏洞。他指出，李貞秀自獲得民眾黨提名至今，已有超過一年時間可辦理國籍放棄，卻始終無法出示證明。

王興煥質疑，若李貞秀明知自己仍擁有中國國籍，內政部卻要等其就職後，再等一年至 2027 年，才能以「擁有雙重國籍」為由將其解職，這樣的制度設計「非常荒謬」。

王興煥也強調，「中國不是外國」的說法完全是詭辯。他指出，公職人員不得具有雙重國籍，是忠誠於國家的基本要求，對於對台灣沒有侵略意圖的外國尚且如此，而在總統已將中國界定為「境外敵對勢力」的情況下，更不應容許具有中國國籍的人士，擔任台灣最高民意機關的公職。

