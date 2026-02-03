李貞秀仍持中國籍今宣誓就職立委...汪浩轟：國籍法是資格法，不是忠誠度測驗！

民眾黨依其黨內兩年條款撤換不分區立委，今（3日）六名新科立委宣誓就職，其中包括中配李貞秀，她於受訪時稱自己想放棄中國籍但不被中國公安局受理，更稱熱愛台灣、認同中華民國；對此，內政部也重申《國籍法》第20條規定。牛津大學國際關係學博士汪浩今發文強調，問題不在李貞秀「愛不愛台灣」，而在她「符不符合資格」，國籍法是資格法，不是忠誠度測驗，更不是政治表態比賽，「依法行政、依法任免，才是對國家負責。」

汪浩表示，這起爭議其實一點都不複雜，因為關鍵不在情感，而在法律。他指出，依《國籍法》第20條規定，凡取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，立法委員亦在其列；法律沒有模糊空間，也沒有「例外條款」，更不以當事人自我認同或政治宣示為判準。



汪浩提到，李貞秀在受訪過程中已清楚說明，她曾嘗試放棄中華人民共和國國籍，但中國方面不受理，亦即在法律事實上，她仍無法完成「單一國籍」的要件。他強調，無論她是否持有中華人民共和國護照、是否主觀認同中華民國，只要客觀上仍被視為具有中國國籍，就已觸及法律紅線。



汪浩說，因此問題不在李貞秀「愛不愛台灣」，而在她「符不符合資格」，國籍法是資格法，不是忠誠度測驗，更不是政治表態比賽。他直言，若因同情個案處境、政治壓力或輿論操作而選擇性解釋法律，真正被破壞的，是法治本身。



汪浩表示，立法委員是憲政核心公職，資格必須高度明確、嚴格一致，若明知不符卻仍放行，不只是為個人開後門，而是為整個制度開破口，「依法行政、依法任免，才是對國家負責。這不是苛刻，而是最基本的法治底線。立法院必須免除李貞秀公職！」

