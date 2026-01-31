李貞秀仍未放棄中國籍 柯文哲再嗆內政部

▲民眾黨前主席柯文哲再為李貞秀嗆內政部。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.31）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨黃國昌、黃珊珊等6位立委將於明日請辭，候任立委李貞秀將遞補成為我國首位中配立委，但她至今沒有放棄中華人民共和國國籍，再度面臨公務人員觸犯國籍法疑慮。前民眾黨主席柯文哲今（31）日再批內政部，法律公布要讓人民知道怎麼遵守，不然逼人民去死，「你不要故意卡她！」

李貞秀將於2月3日遞補成為立委，但主管機關至今未收到李貞秀放棄中國國籍的證明。內政部長劉世芳重申，法律就是法律，不是SOP，內政部主管的國籍法第20條寫得很清楚，在到職前就要提出放棄，但容許有一年時間完成放棄。就目前了解，中華人民共和國的官方網站上，本來就有「中華人民共和國有退籍證書」，所以要開始進行放棄申請是可以的。

黃國昌明日將卸任立委職務，今日上午他與柯文哲、中正萬華區市議員參選人吳怡萱、松山信義區議員參選人許甫、北市議員張志豪到北市南門市場發春聯，並接受聯訪。

針對李貞秀未放棄中國國籍，柯文哲表示，劉世芳說法律就是法律，不是SOP，但法律公布以後要讓人民知道怎麼遵守，如果公布法律沒人知道怎麼做，「所以我才加了評語，逼人民去死！」

柯文哲再度呼籲，中配參政不可以中央和地方意見不一樣，花蓮有案例是地方訴願通過但內政部不同意，也不能不同縣市就不一樣，所以法律出來要讓大家可以遵守、可以奉行。

柯文哲說，「你不要故意卡她！」一年後拿不到證明，一整年都在想說一年後就被解職，不能專心工作，法律要可以遵守，有很清楚地遵守方式才有辦法執行，不能訂了法律沒辦法執行，那訂這個法律要幹什麼。

