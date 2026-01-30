李貞秀仍未放棄中國籍 民團:如犯重婚罪對台不忠貞

財經中心／唐詩晴、李奇 台北報導

中配李貞秀，2/1將接任民眾黨不分區立委，但直到目前，還沒提出放棄中國國籍申請，不只被內政部、陸委會關注，民團台灣北社召集民團，舉行記者會，要求釐清國籍法對公職人員的明確規範，還以重婚罪比喻，李貞秀不願表態，就是對台灣人民不忠貞。

民團：「沒有國家忠誠不能參與國政不能參與國政。」

中配李貞秀，2/1即將出任民眾黨不分區立委，成為政治史上，首位中配立委，但直至目前為止，卻未依照國籍法，提出放棄國籍申請，引起民團，強烈反彈。

公民團體代表莫莉：「2024年她就成為備位立委了，她就是企圖想要利用這個有機會，備位上民眾黨不分區立委的這個可能性，企圖給自己留一個國安的後門。」

台灣北社社長羅浚晅：「這個（國家）忠誠他不能是一個過渡狀況，他必須是一切憲政民主的前提，這件事情現在很多人在做認知作戰，他把重要的這個核心要件把它刪除，只告訴大家說，不是說一年一年以後就沒關係。」

強調不是身分歧視和政黨攻防，但就怕民主憲政，出現土石流鬆動，民團喊話，兩岸人民關係條例和國籍法，是最後一道制度底線，絕不退讓，也不允許"一年空窗期"試圖闖關，形容有限度的忠誠，如同犯了重婚罪。

台灣北社法政經員主委戴家旭：「國籍法第20條，他所要規範的叫做忠誠義務，一個國民只能對一個國家忠誠，現在民眾黨想要把李貞秀，推進我們立法院，目的是什麼呢，他的目的就是要把一隻紅色木馬送進台灣，因為按照中國的國家情報法的規定，任何中國的公民都有配合中國的義務。」

台灣北社秘書長潘威佑：「國籍跟忠誠在民主的權利來講就是這樣概念，你要進入立法院，這是國家最大的殿堂，就等於當全國的班長群，所以藍白在教壞小孩大小，教壞小孩大小真的是有夠糟糕的。」

拿出馬政府時期修正的規範公文，表示藍綠都認同的國籍法，為何民眾黨，卻想打迷糊仗，目前已有50幾個公民團體，響應加入全國性的公民連署，要求李貞秀，遵守法定義務，做出實際行動。

