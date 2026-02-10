李貞秀任立委傳國籍爭議 民眾黨：政府至今未給清楚一致說明

民眾黨「陸配」立委李貞秀。（中時資料照，民眾黨團提供）

民眾黨陸配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，民眾黨主席黃國昌今（10）日赴中和掃街時被問及此事，他表示，立法院長應依中華民國法律制度行事，這項爭議民進黨已炒作多時，但賴清德政府至今未給社會清楚一致的說明。黃國昌強調，李貞秀已依法宣誓效忠中華民國，民進黨不應刻意製造衝突，對問題解決沒有幫助。

對於賴清德總統將在新春後邀五院院長茶敘，盼能「化歧見為共識」，對此黃國昌也表示，立法院長韓國瑜一向心胸寬大、憂國憂民，願意參與茶敘也是希望社會少一些撕裂。過去一年，大罷免讓社會陷入對立，耗費許多不必要的時間與資源，「我希望這次總統能聽進建議，不要再為政治利益激化社會衝突」。

對於是否認為賴總統更應該邀請在野黨溝通，黃國昌說，已多次公開呼籲，總統應真誠與在野黨領袖坐下來交換意見，而不是訓話式溝通，「總預算、軍人加薪、警消待遇等問題，都可以理性討論，讓人民看到政治人物立場不同，仍能溝通，才有助於社會和諧與民主成熟」。

