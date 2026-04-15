李貞秀全面開撕民眾黨 黃國昌：不斷自爆感到可惜

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遭民眾黨除名立委的李貞秀上演開撕宮鬥大戲，黨主席黃國昌回批，不斷說謊、不斷自爆。（圖片來源／黃國昌臉書）

遭民眾黨除名立委的李貞秀上演開撕宮鬥大戲，痛批黨主席黃國昌等人，黃則回批，李不斷說謊，未捍衛陸配權益，選擇不斷自爆，「他感到可惜。」

中選會表示，今日已收到立法院註銷李貞秀名籍的公函，將依《公職人員選罷法》第73條第5項規定，於公函送達15日內，辦理遞補作業。

李貞秀在慘遭除名後上政論節目，辛辣開戰砲轟黃國昌「偽君子」、霸凌陸配，以及轟新竹市長高虹安是「民眾黨罪人」，陳智菡、許甫夫婦是「民眾黨蛀蟲。」

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黃國昌在接受媒體聯訪回應說，對於曾一起工作過的同事，他不會有超過事實描述以外的情緒性發言，這是他一向的原則。

未捍衛陸配參政權，謊言被戳破後就改口

黃國昌說，針對李貞秀一連串說法，他只覺得有點可惜。李貞秀在親綠政論節目中，面對過去不斷攻擊陸配的名嘴，沒有利用機會好好地捍衛陸配參政權，反而選擇不斷自爆、燃燒自己，「建議她好好想一下，這樣對她自己、對陸配真的好嗎？」

民眾黨中評委、台北市議員陳宥丞以「四個不要」，盼李貞秀不要再當恐怖情人。（圖片來源／民眾黨團）

黃國昌表示，李貞秀一而再、再而三說謊，只要看她過去發言，就會發現前後矛盾，「一開始說沒有要錢，後來不是承認有了」，謊言被戳破之後就改口，把責任推到別人身上，這些謊言其實不難分辨。

針對李貞秀喊話公開會議紀錄，黃國昌說，目前完整會議紀錄都已交給中評會。他強調，民眾黨不想浪費太多時間在李貞秀的事情上，會把時間留給完成選民的託付。

陳宥丞：不要再當恐怖情人，陳智菡稱多次被抹黑攻擊

民眾黨中評委、台北市議員陳宥丞表示，李貞秀有情緒時就像失控列車不小心開地圖炮，炸傷了最希望最保護她的民眾黨員跟支持者，請她「不要再與魔鬼為伍、不要再親痛仇快、也不要再當恐怖情人；不要為了個人主觀情緒，繼續造成黨內撕裂。」

陳智菡補充：很遺憾李貞秀對自己的抹黑攻擊已不是一兩次，但她會繼續做好自己工作，誠摯盼望李貞秀在上綠營節目時，面對那些曾經質疑她雙重國籍的綠營民嘴，也應據理力爭，捍衛陸配權利。

媒體提問：是否能還原李貞秀所說「放話5千萬才肯退」說法？陳智菡回應：她從未講過這種話，若李貞秀能提出具體證據，她願意回應；但不需為李貞秀的個人臆測妄想負責，同時因為已經被開除黨籍，所有立委的責任額都會歸還。

(原始連結)





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