李貞秀全面開撕！黃國昌批前後矛盾、一再說謊：上綠媒「自爆」令人遺憾

民眾黨中央評議委員會日前宣布以4項違紀事實開除不分區立委李貞秀黨籍，李貞秀當晚發布聲明稱要嚴正駁斥不實指控後，昨（14）日一連上了《三立新聞》、《鏡電視》等多個政論節目，宛如魚死網破般全面開撕。對此，民眾黨主席黃國昌今（15）日回應，不會對曾一同工作過的同志有超過事實描述的情緒反應，遺憾李貞秀選擇上「綠媒」政論節目自爆，且未利用機會好好捍衛參政權。

民眾黨中評會13日以諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、連續性違紀、要求獲取特定金額補償才辭立委、嚴重違反黨紀與政治倫理等4項違紀事實，宣布即日起開除李貞秀黨籍，李貞秀當晚發聲明稱接受處分、不提訴訟，但稱要嚴正駁斥不實指控；不過，黃國昌昨日上午於立法院受訪時透露，李貞秀有提先拿錢才願辭立委，希望她自重，別再繼續說謊。而後，李貞秀昨日中午先在臉書發文開嗆黃國昌「一派胡言」，接著再連上4個政論節目，猛轟黃國昌、民眾黨立法院黨團主任陳智菡等人。

黃國昌：李貞秀上綠媒自爆，遺憾未捍衛陸配參政權

黃國昌今日上午召開政見發表記者會，多間媒體關注李貞秀指稱黃國昌偽君子、設圈套、國籍問題挺假的，甚至控訴黃國昌要把民眾黨變「時代力量第二」、罔顧民眾黨創黨主席柯文哲等。對此，黃國昌回應，「對於李貞秀這些相關的問題，我只統一回答這一次，我一向對於曾經一起工作過的同志，我不會有超過事實描述以外的情緒反應，這是我向來一貫的原則。」

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黃國昌說，李貞秀的「一連串的謾罵」，他其實不會花太多的時間在這件事情上，只是覺得有點可惜，李貞秀上了「綠媒」政論節目，面對過去不斷攻擊中國籍配偶的名嘴，沒有利用機會好好捍衛中配參政權，反而選擇在「綠媒」上不斷「自爆」、燃燒自己，「我是建議她好好想一想，這樣對她自己、對陸配真的好嗎？」

黃國昌：李貞秀一再說謊，簡單事實不用浪費時間

黃國昌表示，把時間留給完成選民託付、認真工作、回應支持者期待，才是包括他在內的民眾黨所有黨公職，對他們真正重要的事情。他進一步說，只要回放李貞秀之前講的話，就會發現「這種一而再、再而三的說謊」，李貞秀之前宣稱自己沒有要錢，謊言被戳破又把責任推到別人身上，「這些謊言其實不困難去分辨，但我真的不想要去浪費時間在這種事情上面。」

面對媒體追問是否會依照李貞秀要求公開會議記錄、全程錄音？黃國昌則說，完整會議紀錄已經交給中評會，「我再說一次，你們從她自己說的話就知道，前後矛盾，到底有沒有要錢，不是一開始不是說沒有？後來不是承認有了？這麼簡單的事實，真的不用浪費這麼多時間，我們選擇把時間花在做重要的事情、回應支持者的期待之上。」

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