李貞秀具中國籍未切結 陳金德籲中選會收回當選證書

（中央社記者沈如峰、王承中宜蘭縣3日電）仍具中國籍的中配李貞秀今天宣誓就任民眾黨不分區立委。行政院政務委員陳金德認為，李貞秀沒有切結是否有外國國籍，中選會應收回她的立委當選證書。

李貞秀上午在立法院接受媒體聯訪表示，她回出生地申請放棄國籍，但不被受理。她絕對效忠中華民國，因為她是對著中華民國憲法宣誓的立法委員，唯一效忠中華民國。

陳金德上午在宜蘭受訪時表示，依照國籍法第20條，中華民國國民持有外國國籍者，不得擔任公務員，立委是廣義公務員，如果已擔任者，必須1年內放棄。李貞秀現在遞補上民眾黨不分區立委，不能有外國國籍，在中選會發給當選證書前，理應要求她舉證是否有其他國籍，若提不出來，也不切結，當然不能夠就任。

陳金德說，中選會應引用國籍法規定，在任何人擔任公職前，必須證明或簽署不具有其他國家國籍，但中選會已發給李貞秀當選證書。他呼籲中選會或內政部要就相關法規進行研討，若採取比較具體行動，就是應收回當選證書，因為李貞秀沒有切結是否有外國國籍。

陳金德說，從新聞報導相關資料來看，李貞秀確實有中國國籍，她本人也承認。既然承認有中國國籍，按照國籍法規定，不能擔任中華民國公務員，怎麼會發給她當選證書呢？中選會與內政部等選政或選務機關要討論出對策，日後遇到類似情形，於發給當選證書前，如何要求當事人採取什麼樣的切結行動。（編輯：林恕暉）1150203