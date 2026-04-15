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即時中心／連國程、謝宛錚報導

民眾黨開除李貞秀黨籍，李貞秀昨（14）日在政論節目火力全開，黨主席黃國昌今（15）日上午狠酸她前後矛盾，沒有捍衛中配權益。李貞秀面對媒體時強調，事態發展至此，是她跟創黨主席柯文哲都沒料到的，還將矛頭指向黃國昌，批評他跟立院黨團主任陳智菡從4月7日以來，不斷放話抹殺自己的人格，「若是其他中配，說不定會被黃國昌逼死，前面沒被民進黨逼死，後面也會被黃國昌逼死！」。

李貞秀批黃國昌 4月7號會議紀錄 她13號才看到

李貞秀今日受訪表示，自己還沒簽立委解職公文，對於民眾黨中評委副主任陳宥丞昨日呼籲「不要做恐怖情人」，李貞秀也回嗆「他應該去跟黃國昌講」。

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當談到民眾黨4月7日的會議紀錄，李貞秀則說明，她直到13日才看到這份紀錄，而且上面早就有黃國昌等人的簽名，「那我算什麼」？並說到，直到民眾黨同意讓她在文件上補充意見後，自己才肯簽名。

陳智菡否認放話 李貞秀緊咬：為何媒體先大肆報導？

記者也問，有無向民眾黨提交換條件？李貞秀顯得相當委屈，還用台語批黃國昌「吃人夠夠」，並強調，她必須把握目前所有能發聲的管道，不能讓黃國昌息事寧人，「我必須出來把事實講清楚」。

針對陳智菡否認4月13日前放話給媒體，稱李貞秀向民眾黨要5,000萬元，李貞秀則緊咬，那為什麼媒體在4月13日前大肆報導？她更批評，這是陳智菡夫婦打壓媒體前輩一樣的套路。









原文出處：快新聞／李貞秀再控黃國昌「吃人夠夠」！怒嗆：若是其他中配恐早被他逼死

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