李貞秀再爆「雙重戶籍」 陸委會點出參選資格問題

民眾黨陸配立委李貞秀的雙重國籍爭議未歇，陸委會今天(12日)指出，李貞秀其實還有「雙重戶籍」的問題，可能根本無法登記為立委候選人，但因為過去選務機關不會特別關注參選人是否完成除戶手續，因此，陸委會將在年後召集各機關討論，以健全相關審查機制。

根據兩岸人民關係條例第9-1條的規定，台灣人民不得在中國大陸地區設有戶籍或領用中國護照，違反規定將喪失台灣人民身分及其在台選舉、罷免、創制、複決、擔任公職等權利。

陸委會主委邱垂正12日接受廣播節目專訪時指出，中國大陸人士需要在台灣設籍滿10年才能登記為公職候選人，但陸配立委李貞秀是去年3月才放棄中國戶籍，等於完成入籍的時間還不到1年，可能連參選立委的資格都有問題。

陸委會副主委梁文傑則在例行記者會中進一步說明，兩岸條例當初頒布時，還沒有要求中國大陸人士要回去註銷戶籍，是到2004年修正後，所有取得台灣戶籍的中國大陸人士，才都必須繳交除去中國大陸戶籍的證明，在2004年以前已經取得台灣身分者，給予6個月的時間去辦理相關手續。

梁文傑說，只是這20多年來，經過藍、綠政黨輪替，相關規定並沒有完全被執行，所以有這樣「雙重戶籍」情況的人，統計多達1萬2千多件，李貞秀就是其中一例。梁文傑：『(原音)實際上拿到了台灣的身分，可是卻沒有符合這個法律規定，所以我們去年一整年在處理這個事情，李貞秀就是其中一個。但是，我們怎麼對其他陸配，也就是怎麼對李貞秀，我們不會讓他做特殊的對待，她的特殊性只在於說她現在要當中華民國的立法委員，那個就是國籍法的問題。』

梁文傑提到，由於過去選務機關在審查參選人資格時，就取得台灣籍的中國大陸人士，只會審查是否已領有身分證達10年，不會特別看除戶證明，所以陸委會將在年後召集相關機關，建立合作機制，往後遇到相關個案時，選務機關可能要和陸委會及移民署會商，就每個案例是否有特殊情況進行釐清。(編輯：宋皖媛)