李貞秀再現空氣質詢！問不到檢察總長被提名人 怒批政府打壓中配

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民眾黨立委李貞秀今日再度上演「空氣質詢」，問不到檢察總長被提名人徐錫祥。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院司法及法制委員會今（9）日聯席內政委員會，審查最高檢察署檢察總長被提名人徐錫祥人事同意權案，民眾黨立委李貞秀於會中再度上演「空氣質詢」，多項提問未獲回應，引發關注。

會議由民進黨籍召委、立委莊瑞雄主持，他表示，基於朝野協商及立法院長韓國瑜所作法律協商結論，委員會尊重李貞秀「女士」上台發言，同時也尊重行政院的決定，行政官員及被提名人可不必上台詢答，並請李貞秀把握時間發言。

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李貞秀質詢時首先關切中選會人事同意權案，指出立法院通過後，行政院應依法發布人事令，但目前遲未發布，質疑是否涉及職務怠惰，甚至是否構成瀆職。她並進一步詢問檢察機關是否應主動偵辦行政院長卓榮泰，但現場未獲回應。

她質疑，從中選會人事案到檢察總長人事審查，相關體系是否已出現偏向特定政黨的情形，並指若中選會無法正常運作，將影響人民參政與投票權利。

在司法議題方面，李貞秀也提及法院組織法修法後，原本強調法庭透明，但實務運作出現延遲公開播送的情形，質疑司法院是否背離立法原意，甚至是否限縮母法授權。

此外，她批評近年檢調體系出現偵查內容外流現象，指包括宜蘭縣長林姿妙案、立委高金素梅案以及前民眾黨主席柯文哲案等，均有偵查資訊流向媒體的情形，質疑檢方是否存在選擇性公開、甚至以輿論影響案件的問題，並詢問徐被提名人若上任，將如何防止檢察官濫權偵查。

李貞秀也提到，被提名人曾在回覆民眾黨問卷中提及建立不適任檢察官淘汰機制，但目前懲戒法院一年多僅解除職務4人，質疑相關機制是否有效。

面對多項提問未獲回應，李貞秀直言，當前人事審查形同「面對一個空的質詢台」，質疑被提名人是否未準備接受民意檢驗，並批評行政體系打壓民選立委。

對此，主席莊瑞雄再次說明，被提名人未上台並非不尊重民意，而是基於朝野協商結論，相關法律與事實仍待釐清，因此尊重既有程序安排。

李貞秀表示，期許未來檢察總長不應淪為當權者工具，應維護程序正義與司法正義，重建人民對司法的信任。

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