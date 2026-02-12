李貞秀去年才放棄中國戶籍 邱垂正：依法參選資格都會有問題

陸委會主委邱垂正指出，李貞秀2025年才放棄中國戶籍，參選資格恐會有問題。資料照片



民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，遭爆出列入不分區名單時，尚未放棄戶籍，恐違反《兩岸人民關係條例》，根本不具參選資格。陸委會主委邱垂正今（2/12）受訪強調，李貞秀2025年才放棄中國戶籍，依法同時「雙重戶籍」，在台權利失效，「包括選舉及罷免，參選資格都會有問題」。

《兩岸人民關係條例》規定，台灣人民不得在大陸地區設有戶籍或領用中國護照。違反前項規定在中國設有戶籍或領用護照者，喪失台灣人民身分及其在台選舉、罷免、創制、複決、擔任公職，及其他在台灣設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其台灣戶籍登記。

邱垂正今在廣播節上指出，李貞秀參選立委的資格問題，在台灣設籍滿10年才能登記為公職候選人，完成入籍給予定居證明、發給身分證後，也要把註銷戶籍的證明繳回來。李貞秀是2025年3月才放棄中國戶籍，根據《兩岸條例》相關規定，完成入籍不到1年。

邱垂正指出，依照《兩岸條例》台灣人民不能在中國設籍或領取中國護照，李貞秀是很早來台的中配，2004年兩岸條例修正後，就必須在6個月內放棄中國戶籍，才能不失去台灣身分，所以要檢視她當年有無繳交除籍證明給主管機關。

對於李貞秀的參選資格爭議，邱垂正指出，如果擁有中國戶籍，在台灣所有權力都會失效，包括選舉及罷免。李貞秀是2025年才放棄中國戶籍，如果同時擁有「雙重戶籍」，亦即同時有台灣戶籍，也保有中國的戶籍，這個參選資格都會有問題。

邱垂正表示，陸委會將會同相關單位儘速釐清，面對制度漏洞，也會積極處理，做必要措施。

