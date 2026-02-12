李貞秀去年才放棄國籍參選資格有疑慮？梁文傑坦言：選務機制有漏洞

針對陸委會主委邱垂正今天（12日）受訪時強調，中配立委李貞秀去年3月才補繳放棄國籍證明，參選資格恐有巨大爭議，陸委會副主委梁文傑下午也坦言，選務制度上確實有漏洞。（圖／陳凱貞攝）

具中配身分的民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，陸委會主委邱垂正今天（12日）受訪時強調，李貞秀去年3月才補繳放棄國籍證明，參選資格恐有巨大爭議。行政院隨後也表示，內政部昨已發函給立院及李貞秀，在明天前提供相關書面資料。對此，陸委會副主委梁文傑下午進一步說，選務制度上確實有漏洞，陸委會將在過完年後邀請跨機關協調整合，協助選務機關跟內政部建立合作機制，解決漏洞。

針對李貞秀放棄國籍爭議，梁文傑今天下午主持陸委會例行記者會時坦言，陸委會這麼多年以來是第一次碰到這樣的例子，因此在法律解釋上還有待釐清之處，前提是中國大陸人士不能參加台灣的選舉；且中國大陸人士要在台灣定居設籍滿10年來登記參選；在台定居設籍之後，要在3個月內註銷大陸戶籍，且要把相關證明繳回移民署，才算完成程序。

梁文傑說，如果沒有完成程序，政府就會撤銷定居許可，當事人等於從頭就沒有取得台灣的身分，這是處理兩岸身份的重要的前提。

梁文傑表示，由於《兩岸人民關係條例》在2004年修正後，無論哪個政黨執政，很多案例是給了定居身分之後，他沒有回去註銷戶籍，也沒有繳交註銷戶籍證明，這就是為什麼他們去年用了一整年時間來清理這些舊案，李貞秀也是其中之一，所以她在去登記為民眾黨的不分區候選人時，確實有雙重戶籍。

梁文傑表示，這是一個特殊的案例，這也凸顯現行機制有漏洞，選務機關在審查個案的參選資格時，只會看若是從大陸人士轉換為台灣的身分的話，只看個案有無拿到身分證，但是選務機關不會去了解到底有沒有完成除去大陸戶籍的手續。

梁文傑說，陸委會過年後將召集相關機關來建立跨機關的合作機制，未來的選務機關在審查相關的資格的時候，必須要考慮到類似案例存在，並針對特殊狀況進一步釐清。



