李貞秀去年3月才放棄中國籍 邱垂正：參選資格有巨大爭議

陸委會主委邱垂正今天（12日）強調，中配立委李貞秀去年3月才補繳放棄國籍證明，參選資格有爭議。（資料照片／李智為攝）

具中配身分的民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，陸委會主委邱垂正今天（12日）受訪時強調，在台設戶籍滿10年才得以登記成為公職候選人，設籍時間點應以繳交喪失原籍證明起算，李貞秀去年3月才補繳放棄國籍證明，參選資格恐有巨大爭議。

針對李貞秀放棄國籍爭議，邱垂正今天上午接受廣播節目專訪時說明，當事人在台設戶籍期間，若也擁有中國大陸戶籍，選舉、罷免相關權利都失效，而李貞秀去年3月才補繳喪失原籍證明，等於有「雙重戶籍」，參選資格恐有重大爭議，陸委會將會同相關機關釐清。

廣告 廣告

邱垂正進一步說明，《兩岸人民關係條例》第21條規定，原陸籍人士在台灣設戶籍滿10年才能登記成為公職候選人，重點在於設戶籍滿10年起算，政府發給定居、台灣身分證後，當事人必須繳回放棄原籍證明，李貞秀去年3月才確定放棄大陸戶籍、補繳證明，這樣起算等於在台灣設戶籍才滿1年，並沒有滿10年。

邱垂正強調，《兩岸人民關係條例》規範兩岸單一戶籍制，若其在大陸仍有戶籍，將會喪失台灣人民身分，選舉、罷免、創制、複決、擔任公職等衍生權利也會消失，不過義務必須照負，因此李貞秀參選資格恐有重大爭議。

邱垂正也提到，李貞秀是早期來台陸配，《兩岸人民關係條例》第9之1條規範兩岸單一戶籍制，在2004年3月1日施行，要求條例修正前、在台灣設籍的原陸籍人士6個月內提出註銷大陸戶籍等相關證明，有繳交喪失原籍證明才能保有台灣身分。



回到原文

更多鏡報報導

中配立委爭議／李貞秀曾任柯美蘭競辦志工與柯家交好 歷經海選成功排入不分區立委名單

劉世芳指若有人協助調閱密件要負責 李貞秀：依法合憲行使立委職權

中配立委爭議／李貞秀財力驚人！不畏外界質疑豪奢 認了「有買保時捷」

田秋堇受訪／「早有犧牲的心理準備...卻沒想到是她們」 憶及林宅血案曝林義雄出獄後心聲