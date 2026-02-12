李貞秀去年3月才放棄中國籍 邱垂正：參選資格有巨大爭議
具中配身分的民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，陸委會主委邱垂正今天（12日）受訪時強調，在台設戶籍滿10年才得以登記成為公職候選人，設籍時間點應以繳交喪失原籍證明起算，李貞秀去年3月才補繳放棄國籍證明，參選資格恐有巨大爭議。
針對李貞秀放棄國籍爭議，邱垂正今天上午接受廣播節目專訪時說明，當事人在台設戶籍期間，若也擁有中國大陸戶籍，選舉、罷免相關權利都失效，而李貞秀去年3月才補繳喪失原籍證明，等於有「雙重戶籍」，參選資格恐有重大爭議，陸委會將會同相關機關釐清。
邱垂正進一步說明，《兩岸人民關係條例》第21條規定，原陸籍人士在台灣設戶籍滿10年才能登記成為公職候選人，重點在於設戶籍滿10年起算，政府發給定居、台灣身分證後，當事人必須繳回放棄原籍證明，李貞秀去年3月才確定放棄大陸戶籍、補繳證明，這樣起算等於在台灣設戶籍才滿1年，並沒有滿10年。
邱垂正強調，《兩岸人民關係條例》規範兩岸單一戶籍制，若其在大陸仍有戶籍，將會喪失台灣人民身分，選舉、罷免、創制、複決、擔任公職等衍生權利也會消失，不過義務必須照負，因此李貞秀參選資格恐有重大爭議。
邱垂正也提到，李貞秀是早期來台陸配，《兩岸人民關係條例》第9之1條規範兩岸單一戶籍制，在2004年3月1日施行，要求條例修正前、在台灣設籍的原陸籍人士6個月內提出註銷大陸戶籍等相關證明，有繳交喪失原籍證明才能保有台灣身分。
更多鏡報報導
中配立委爭議／李貞秀曾任柯美蘭競辦志工與柯家交好 歷經海選成功排入不分區立委名單
劉世芳指若有人協助調閱密件要負責 李貞秀：依法合憲行使立委職權
中配立委爭議／李貞秀財力驚人！不畏外界質疑豪奢 認了「有買保時捷」
田秋堇受訪／「早有犧牲的心理準備...卻沒想到是她們」 憶及林宅血案曝林義雄出獄後心聲
其他人也在看
疑A柱阻擋視線釀禍！新莊2行人遭撞飛駕駛恐挨罰3萬6
新北市新莊區昨天深夜10時許發生車輛撞傷行人意外。48歲王男開車行經新莊區西盛街欲左轉龍安路時，疑似視線遭A柱阻擋，猛撞...
桃園驚傳擄人案! 男遭"軟禁汽旅"趁隙逃跑報案
地方中心／綜合報導桃園傳出擄人案，兩名嫌犯因為和男子有訴訟糾紛，竟然持刀威脅，將他軟禁在汽車旅館內，還造成他手指受傷，後來嫌犯開車轉移到其他地方，男子趁他們不注意，跳車溜走，趕快到警局報案，警方也透過車牌追人，終於成功攔查犯案車輛！
陸軍上士盜賣營區大理石板 繳回犯罪所得獲緩刑
（中央社記者張榮祥台南12日電）陸軍朱姓上士盜賣營區工程大理石板，獲利新台幣5萬元，遭送辦後坦承犯行，返還大理石板及繳回犯罪所得，台南地方法院今天判刑1年10個月，緩刑4年，全案可上訴。
春節也可健康飲食 北市倡議每日1餐雜糧核果飯 (圖)
2月4日是世界防癌日，台北市立聯合醫院仁院區營養
合法棋牌社變職業賭場 萬華警年前掃蕩逮13人送辦
合法棋牌社變職業賭場 萬華警年前掃蕩逮13人送辦
不僅雙重國籍！李貞秀再爆「雙重戶籍」爭議 邱垂正：參選資格有問題
即時中心／連國程報導民眾黨中配立委李貞秀爭議連環爆，不僅未放棄中國國籍，現在又傳出她還涉嫌違反兩岸人民關係條例，根本不具備參選資格。陸委會主委邱垂正今（12）日接受廣播節目專訪時表示，李貞秀遲至2025年才放棄中國戶籍，若她擁有雙重戶籍，「在台灣所有權利都會失效，包括選舉及罷免，參選資格會有問題」。
脫褲子放屁！科學家真的算出來了 平均一天放32次
有句俗話叫「脫褲子放屁」，放屁雖是人之常情，但我們一天放多少次的屁，卻難以得知。現在美國馬里蘭大學（University of Maryland）利用特製內褲，計算出人類平均一天要放32次屁，另外還有「放超多」跟「放超少」的族群。
法新社專訪賴總統 稱呼「台灣總統」列全球頭條新聞
（中央社台北12日綜合外電報導）法新社今天刊登專訪總統賴清德系列報導，當中以「台灣總統」稱呼。法新社不僅事先預告內容，而且列為全球頭條新聞，顯見國際媒體重視程度。
邱垂正：李貞秀立委參選資格恐有重大爭議
（中央社記者李雅雯台北12日電）陸委會主委邱垂正今天在廣播節目表示，在台設戶籍滿10年才得以登記成為公職候選人，設籍時間點應以繳交喪失原籍證明起算，民眾黨立委李貞秀去年3月才補繳，參選資格有爭議。
美貿易機關裁定台灣2項化工品傷害美國產業 將課反傾銷與反補貼稅
美國國際貿易委員會（USITC）表示，台灣出口的多功能丙烯酸酯（Multifunctional Acrylate）與甲基...
降低非洲豬瘟！今年底為廚餘養豬最後期限
[NOWnews今日新聞]農業部今（12）日於行政院院會報告「廚餘養豬轉型進度」。農業部表示，政府已明確律定今年12月31日為全國廚餘養豬轉型最後期限，並透過分階段管理與配套輔導措施，協助業者朝飼料養...
澄清李貞秀補辦證明原委 白嗆問邱垂正：要全面回溯上萬陸配投票資格？
民眾黨「陸配」立委李貞秀被質疑違反《兩岸人民關係條例》第9條之1規定，陸委會主委邱垂正今（12日）也指李2025年才放棄中國戶籍，代表選舉時還擁有「雙重戶籍」，所以參選資格有問題。對此，民眾黨團回應，陸配來台設戶籍登記、取得中華民國護照後，已被要求註銷對岸戶籍，但因內政部去年突要求再補繳證明，所以許多人又再跑一趟，因此絕非邱口中的2025年；並反問邱垂正是否要全面回溯，去年補繳證明的上萬陸配投票、考試及公職資格？
拚港湖全壘打！高嘉瑜重提民進黨「四季紅」
[NOWnews今日新聞]前民進黨立委高嘉瑜日前登記參選台北市議員，並喊要重新做人、捲土重來！她今（12）日更喊，建議民進黨在港湖區採取「四季紅」的配票策略，她會全力配合黨的提名及選舉策略，讓港湖全壘...
李四川宣布2月底請辭副市長 年後端出雙北建設新主張
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市副市長李四川昨（11）日透過個人臉書宣布，將於2月底請辭現職，並在3月起投入新北市長選舉。今（12）日接受廣播節目...
蔣萬安李四川「雙箭頭效應」藍曝除高雄..還有北台這一縣市
北市副市長李四川三月將投入新北市長選戰。對於北市蔣萬安、新北李四川雙強效應將外溢到南部高雄？藍營認為，的確等李四川新北走...
國會衝突7藍委遭起訴 國民黨團轟綠發動司法清算：決不退縮
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導立法院朝野立委在前年多次在議場內外發生霸佔主席台、排隊搶登記等推擠衝突，事後互相提告，台北地檢署今（12）日公告9件相...
非洲豬瘟監察院彈劾中市4官員 盧秀燕：我們尊重
針對監察院最近因非洲豬瘟一事通過彈劾4名市府官員，台中市長盧秀燕上午說，台中市政府先前就已經針對官員進行重懲，包括有官員...
擊敗周曉芸贏得初選！素人陳彥廷台大畢業「家樂福工作15年」：參選到底
民眾黨新北市三蘆選區初選，由素人陳彥廷擊敗民眾黨主席黃國昌子弟兵、「四大金釵」之一的周曉芸。據傳周曉芸落選後曾在群組放話，質疑陳彥廷選不上。對此，陳彥廷受訪時表示會參選到底，而他也透露入黨時間僅1年多。
李四川曝韓國瑜心聲 「他希望我去承擔！但不敢明講」
台北市副市長李四川在北市府與輝達（NVIDIA）完成北士科T17、18基地專案地上權簽約後，隨即於臉書宣布將在2月底向台北市長蔣萬安請辭，3月起將回到新北市爭取國民黨提名參選市長。李四川今（12）日接受專訪時透露，立法院長韓國瑜心裡一直希望他去承擔，但嘴巴不敢明講。
川伯選新北！吳子嘉曝1狀況：毀侯友宜名譽
[NOWnews今日新聞]台北市副市長李四川宣布將於2月底請辭，正式投入新北市長黨內初選戰局，為藍營2026布局投下震撼彈；新北市長侯友宜隨即發聲力挺，更以「一棒接一棒，棒棒是強棒」形容接班態勢；至於...