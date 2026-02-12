李貞秀參選有雙重戶籍？陸委會親口證實 梁文傑：最重要是國籍法

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

民眾黨新科立委李貞秀，不僅擁有台灣與中國雙重國籍外，現在更被爆出2024年列不分區名單後，去年（2025）才放棄在中國的戶籍，消息一出受到各界高度關注。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（12）日則證實，當時民眾黨讓李貞秀登記不分區候選人，確實是雙重身分，但這件事情最重要還是《國籍法》的規定。

陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；針對李貞秀爆出雙重戶籍爭議，梁文傑坦言，其實陸委會是第一次碰到李貞秀這樣的例子，在法律解釋上有待釐清的地方。

梁文傑也說，前提是第一，中國人士不能參與台灣選舉；第二，中國人士要在台灣設籍滿10年才能登記參選；第三，在台定居設籍後，陸委會要求3個月內要回去註銷中國戶籍，而且要將相關註銷證明繳回移民署，才算完成身分轉換程序，「若沒有完成，政府就會取消其定居許可，等同當事人從頭沒有取得台灣身分」。

話鋒一轉，梁文傑指出，2004年《兩岸條例》修正後，已經累積很多案例，就是給予定居身分，但沒有回去中國註銷戶籍，也沒有把註銷證明繳回移民署，這就是為什麼陸委會去年幾乎用一年時間清理舊案，而李貞秀也是這批舊案裡面。

因此，梁文傑坦言，民眾黨讓李貞秀登記該黨的不分區候選人時，李貞秀確實是有雙重戶籍，也就是沒有撤銷中國戶籍，「這是極為特殊的案例，也凸顯現行機制有些漏洞」。

梁文傑說明，選務機關審查個案參選資格時，並沒有這方面的資料，選務機關只看是否轉為台灣身分是否滿10年，但選務機關並沒有瞭解是否完成除去中國戶籍的手續。

他承諾，陸委會會積極處理，而在過年後會召集相關機關建立跨機關的合作機制，也就是未來選務機關在審查相關資格時，必須考慮會不會有這類案例存在，可能要和陸委會、移民署共同會商，就每個案例有沒有特殊狀況做釐清。

不過，梁文傑強調，這件事情最主要還是《國籍法》的規定，因為《兩岸條例》只規定設籍10年後有參選權，但沒有規定怎麼參選、參選怎麼募政治獻金，就要看《選罷法》、《政治獻金法》，選上就職則要看《國籍法》。

另，按照李貞秀說法稱有回去中國撤銷中華人民共和國國籍，但對方不受理的情況，梁文傑則說，自己肯定李貞秀的做法，因為對方至少知道尊重《國籍法》，也知道要遵照中華民國法律，現在是中國不受理，而國台辦都有公開表示「不會讓她註銷中華人民共和國國籍」，看來就是中國剝奪李貞秀在台擔任立委的權益。

梁文傑分析，立委解職權力在立法院，陸委會能夠做的是保護李貞秀，因為李貞秀擁有中華人民共和國身分，就被賦有中華人民共和國的法律義務，不管是《國安法》、《情報工作法》都有要求她配合情報工作、國家安全工作的義務。

對此，梁文傑也強調，李貞秀身為台灣的立法委員，很難相信中共機關不會要求李貞秀做出符合法律義務的事情，「有一句話是匹夫無罪，懷璧其罪，如果李貞秀身上有什麼對方想要知道的機密，反而會讓李貞秀左右為難、陷入法律困境，我們還是會用最嚴格的方式處理」。

