李貞秀參選有「雙重戶籍」？梁文傑證實：民眾黨登記時未撤銷中國戶籍

中配李貞秀3日宣誓就職民眾黨立委，但卻未放棄中華人民共和國國籍，爆出雙重國籍外，現在更被爆出2024年列不分區名單後，2025年才放棄在中國的戶籍，再爆出「雙重戶籍」的爭議。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（12）日證實，當時民眾黨讓李貞秀登記不分區候選人，確實是「雙重戶籍」，但這件事情最重要還是《國籍法》的規定。

梁文傑下午在陸委會例行記者會上，針對李貞秀爆出雙重戶籍爭議，他表示，陸委會是第一次碰到李貞秀這樣的例子，在法律解釋上有待釐清的地方。前提是第一，中國人士不能參與台灣選舉；第二，中國人士要在台灣設籍滿10年才能登記參選；第三，在台定居設籍後，陸委會要求3個月內要回去註銷中國戶籍，而且要將相關註銷證明繳回移民署，才算完成身分轉換程序，若沒有完成，政府就會取消其定居許可，等同當事人從頭沒有取得台灣身分。

梁文傑並表示，2004年《兩岸條例》修正後，已經累積很多案例，就是給予定居身分，但沒有回去中國註銷戶籍，也沒有把註銷證明繳回移民署，這就是為什麼陸委會去年幾乎用一年時間清理舊案，而李貞秀也是這批舊案裡面。他坦言，民眾黨讓李貞秀登記該黨的不分區候選人時，李貞秀確實是有「雙重戶籍」，也就是沒有撤銷中國戶籍，這是極為特殊的案例，也凸顯現行機制有些漏洞。

梁文傑說明，選務機關審查個案參選資格時，並沒有這方面的資料，選務機關只看是否轉為台灣身分是否滿10年，但選務機關並沒有瞭解是否完成除去中國戶籍的手續。他說，陸委會會積極處理，而在過年後會召集相關機關建立跨機關的合作機制，也就是未來選務機關在審查相關資格時，必須考慮會不會有這類案例存在，可能要和陸委會、移民署共同會商，就每個案例有沒有特殊狀況做釐清。

