李貞秀參選資格問題 梁文傑坦言：選務漏洞

[NOWnews今日新聞] 民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，有民進黨立委近日指控，李貞秀在2025年3月才註銷中國戶籍。陸委會主委邱垂正今（12）日接受電台專訪時表示，若真如此，李貞秀的立委參選資格可能「也有問題」。行政院今日表示，內政部在2月11日發函給立院及李貞秀，請他們在明天前，提供李貞秀辦理放棄中國國籍的書面資料。陸委會副主委梁文傑今日坦言，選務制度上有漏洞，會在過完年後邀請跨機關協調整合，協助選務機關跟內政部建立合作機制，解決漏洞。
陸委會今日下午舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人梁文傑坦言，關於李貞秀這個案子，其實就陸委會這麼多年以來是第一次碰到這樣的例子，所以在法律解釋上面還有待釐清的地方，前提是中國大陸人士不能參加台灣的選舉；第二，中國大陸人士要在台灣定居設籍滿10年來登記參選；第3個是在台定居設籍之後，要在這3個月之內要回去註銷大陸戶籍，而且要把相關的註銷證明繳回移民署才算完成身分轉換的程序，如果你沒有完成，政府就會撤銷你的定居許可，所以當事人等於從頭就沒有取得台灣的身分，這個是在處理兩岸身份的重要的前提。
梁文傑說，但是現在的問題是由於過去兩岸條例在2004年修正了以後，它的累積了很多的案例，中間有過民進黨的政府，有過國民黨的政府執政，很多案例是給了定居身分之後，他沒有回去註銷戶籍，也沒有把註銷戶籍的證明拿回來交給，所以這就是為什麼在去年幾乎用了一整年的時間來清理這些舊案，李貞秀也是在這一批舊案裡面，所以她確實在民眾黨在讓李貞秀去登記為民眾黨的不分區候選人的時候，她確實是有雙重戶籍，也就是他沒有撤銷大陸戶籍，所以她確實是有雙重的戶籍、雙重身分。
梁文傑表示，這是一個特殊的案例，這個也凸顯現行的機制是有一些漏洞，老實講就是選務機關在審查個案的參選資格的時候，其實並沒有這方面的資料，選務機關只看你如果是從大陸人士轉換為台灣的身分的話，只看你有沒有拿到身分證，但是選務機關並沒有去了解到底有沒有完成除去大陸戶籍的手續，選務機關過去在審查的時候並沒有這樣審查，所以陸委會過年以後會召集相關機關來建立跨機關的合作機制，也就是未來的選務機關在審查相關的資格的時候，必須要考慮到會有這類的案例存在，可能要和陸委會、移民署共同會商就每一個案例，有沒有一些特殊的狀況來做釐清。
梁文傑強調，這個事件在陸委會看起來最主要還是國際法的規定，因為兩岸關係條例只規定你入籍10年以後有參選權，兩岸條例沒有規定你怎麼參選、你參選以後要怎麼募政治獻金都沒有規定，就要靠看選罷法、看政治獻金法，選上了以後要怎麼就職就看國際法，兩岸關係沒有規定的東西就是看其他的法律。
（中央社記者李雅雯台北12日電）陸委會表示，民眾黨不分區立委李貞秀在登記成為候選人時具備「雙重戶籍」，不符合兩岸條例參選資格規定；目前選務機制有漏洞，政府將會積極處理。
中國領導人習近平4日罕見同一天先後與俄、美領導人通話。美國總統川普表示他與習完成了一次「非常精彩」的電話會談，時間很長、內容廣泛深入。在中美領導人通話前幾個小時，習近平與俄羅斯總統普丁舉行了視訊會議，習邀普丁今年上半年訪問中國，在此之前，川普表示他將在4月訪問中國。
