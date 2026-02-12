李貞秀參選資格爭議 陸委會：將找專家學者釐清

（中央社記者李雅雯台北12日電）陸委會主委邱垂正今天表示，民眾黨不分區立委李貞秀在登記成為候選人時有「雙重戶籍」，參選資格有重大爭議；陸委會發言人梁文傑指出，將找專家學者釐清相關問題。

邱垂正今天上午在廣播節目受訪時說，李貞秀去年3月才補繳喪失中國大陸戶籍證明，相當於在2023年登記成為不分區立委候選人時具備「雙重戶籍」。原陸籍人士在台設籍10年才有參選公職資格，以繳交喪失原籍證明時間點起算迄今，李貞秀也僅在台設戶籍1年，參選資格恐有重大爭議。

梁文傑今天下午在陸委會例行記者會上說明，李貞秀案例算是第一次遇到的例子，所以在法律解釋上有待釐清；預計農曆年節後找專家學者召開會議討論，將討論原陸籍人士在台參選的選務審查程序要怎麼進行，過去僅看有沒有持有台灣身分證10年。

梁文傑強調，中國大陸人士不能參加台灣選舉、中國大陸人士要在台灣定居設籍滿10年才能登記參選、在台定居設籍後要在3個月回去註銷中國大陸戶籍，而且要把相關註銷證明繳回移民署，滿足以上3點才算完成身分轉換程序；如果沒有完成，政府將撤銷定居許可，等於當事人從頭到尾沒有取得台灣身分。

兩岸單一戶籍制度源於兩岸條例9-1條，該條文在2004年3月1日生效，李貞秀在此之前來到台灣，彼時有眾多在台定居的原陸籍人士未跟上新制，沒有繳交喪失原籍證明，移民署去年對1.2萬名在台定居的原陸籍人士追繳。

梁文傑坦言，兩岸條例剛頒布時，確實沒有要求在台定居的原陸籍人士回去註銷大陸戶籍；不過兩岸條例修正條文2004年3月1日生效後，有要求2004年以前取得台灣戶籍者必須繳交喪失原籍證明，給6個月時間去處理，不過當年規定沒有被完全執行，所以才有1.2萬筆舊案。

梁文傑指出，兩岸條例修正條文2004年3月1日生效後，當時確實累積許多未繳交喪失原籍證明的案例，這也是政府去年花1整年清理舊案的原因，李貞秀是被追繳對象之一，所以李貞秀在登記成為立委候選人時確實有雙重戶籍。

他重申，李貞秀案例凸顯現有機制漏洞，將在農曆年節後建立跨機關合作機制，選務機關在審查參選資格時必須考慮到李貞秀這類案例存在；李貞秀立委資格的根本問題還是在國籍法，她必須放棄中華人民共和國國籍，解職立委的權利則在立法院。（編輯：周慧盈）1150212