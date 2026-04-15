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即時中心／連國程報導

遭民眾黨開除黨籍的李貞秀，連日與黨主席黃國昌隔空互槓，她今（15）日上午在立法院辦公室再度面對媒體受訪，而國民黨立委黃健豪剛好經過，還在人群中拿起手機拍李貞秀，民進黨立委陳培瑜隨後也路過，並與黃健豪交談一陣後先離開，黃健豪繼續留在現場觀看，直到媒體訪問結束後才離開。

李貞秀被開除黨籍後，連日透過不同平台發聲，上午於立法院辦公室前再度指控黃國昌等人抹殺人格，還說若換成是其他中配，早就被黃國昌逼死了，發言火藥味十足。

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對此，李貞秀今日受訪時再罵黃國昌，黃健豪正好經過，在媒體鏡頭後面也拿起手機記錄李貞秀的發言，還引起路過的陳培瑜注意，兩人交談一陣，互動畫面相當有趣。李貞秀訪問結束後，黃健豪也離開現場。

快新聞／李貞秀受訪罵黃國昌！藍委黃健豪湊熱鬧持手機拍攝 畫面全曝光

國民黨立委黃健豪（左）與民進黨立委陳培瑜（右）交談。（圖／民視新聞翻攝）

從畫面中可見，陳培瑜似乎很好奇黃健豪為什麼要拍李貞秀受訪，黃健豪與陳培瑜有說有笑，同時也不忘繼續記錄李貞秀的發言，兩人的互動也引起現場媒體關注。陳培瑜先行離開，李貞秀的訪問不久後也結束，黃健豪拍完後，與現場人員聊了一陣，也離開現場。

原文出處：快新聞／李貞秀受訪罵黃國昌！藍委黃健豪湊熱鬧持手機拍攝 畫面全曝光

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