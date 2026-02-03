李貞秀口誤只有中國籍！林楚茵酸「真心話藏不住」：連效忠哪國都搞不清

記者詹宜庭／台北報導

林楚茵痛批李貞秀，一開口就暴露自己是中共代言人，連效忠哪一國都搞不清楚，這是口誤能輕輕帶過的嗎？（資料圖／林楚茵國會辦公室提供）

民眾黨不分區立委李貞秀今（3日）宣誓就職，自稱曾赴中申請放棄國籍，但遭到公安拒絕，受訪時甚至一度口誤稱「我唯一只有中華人民共和國國籍」。對此，民進黨立委林楚茵開轟「一開口就暴露自己是中共代言人，連效忠哪一國都搞不清楚，這是口誤能輕輕帶過的嗎？中國公安局不幫妳辦，那是妳跟中國政府的事，不是台灣法律要遷就妳的理由，更不要拿來情勒台灣人接受。」

林楚茵表示，什麼叫真心話藏不住？民眾黨立委李貞秀面對媒體詢問脫口而出「我唯一只有中華人民共和國國籍」，她質疑「領中華民國薪水、當中華民國立委，結果一開口就暴露自己是中共代言人，連效忠哪一國都搞不清楚，這是口誤能輕輕帶過的嗎？」

林楚茵提到，「李貞秀說回中國放棄國籍不被受理，不就正好證明她現在仍持有中國國籍？中國公安局不幫妳辦，那是妳跟中國政府的事，不是台灣法律要遷就妳的理由，更不要拿來情勒台灣人接受。要擔任中華民國公職，就是只能擁有中華民國國籍，這是法律問題，任何國籍都一樣，不會因為是中國人就法外開恩。」

林楚茵批評，民眾黨最愛講「公開透明」，難道現在要帶頭挑戰中華民國法律紅線，堅持給李貞秀特權嗎？不符資格就該依法解職，也請立法院與院長韓國瑜不要讓違法不符規定的人就職。

