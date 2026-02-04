李貞秀口誤稱「只有中華人民共和國國籍」！陳揮文批：這程度怎麼當立委？

針對李貞秀口誤，資深媒體人陳揮文就痛批，「妳這個程度怎麼當立委？」 圖：翻攝飛碟聯播網Youtube (資料照)

[Newtalk新聞] 民眾黨新科6位不分區立委昨（3）日進行就職宣誓，其中，首位中配出身立委李貞秀國籍身份備受關注。儘管李貞秀表示，自己曾經赴中嘗試放棄中華人民共和國國籍，但遭到拒絕，然後又在記者會上口誤稱「我唯一只有中華人民共和國國籍」，引發爭議。對此，資深媒體人陳揮文就痛批，「妳這個程度怎麼當立委？」。

針對國籍爭議，李貞秀昨日宣誓後表示，自己曾親自飛到出生地申請放棄中華人民共和國國籍，但對方以「台灣又不是外國，怎麼可以辦理（放棄國籍）」為由拒絕受理，並直言「台灣根本不能辦」。

在現場，有媒體詢問李貞秀是否願意在現場花 10 秒宣誓放棄中華人民共和國國籍，李貞秀竟脫口說出：「我唯一只有中華人民共和國國籍」，經民眾黨立院黨團主任陳智菡上前提醒後，李貞秀隨即改口道歉澄清是口誤，並強調自己出生至今從未拿過中華人民共和國護照，唯一持有的護照就是中華民國護照。

針對李貞秀口誤說「我唯一只有中華人民共和國國籍」、以及她從出生至今只持有中華民國護照等說法。陳揮文昨日在直播上直言：「我不太懂她在講什麼，那個邏輯她聽不懂！」，並認為國籍跟護照是兩件事情，李貞秀她講的是錯的，「你已經宣誓就職了，妳這個程度怎麼當立委呢？我認為李貞秀委員，未來新手上路，未來她的問題會非常的多」。

