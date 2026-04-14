李貞秀向黨中央追討立委任期薪水420萬！黃國昌動怒「妳在講什麼」

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民眾黨中評會昨正式開除李貞秀黨籍，傳李貞秀向黨中央追討剩餘立委任期的薪水，金額粗估420萬元。（資料照片／李智為攝）

民眾黨中評會昨正式開除立委李貞秀黨籍，其中原因包括4月7日明確將「辭任立委」作為對價，要求獲取特定金額補償。據《鏡週刊》今（14日）報導，當黨內高層找李貞秀密談時，她要求辭立委的前提是要「補足剩餘立委任期的薪水」，金額粗估420萬元；另傳更一度讓民眾黨主席黃國昌勃然大怒「妳在講什麼！」

民眾黨中評會昨以4大理由開除李貞秀黨籍，其中包括李在4月7日的會議上明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償。

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《鏡週刊》今天報導進一步揭露，民眾黨創黨主席柯文哲和黃國昌等黨內高層日前私下找李貞秀密談去留問題，李在會中哭著說自己有五個孩子要養，並暗示若要她走就要展現「誠意」，希望黨能「補滿」她辭去立委後、原本剩餘任期的薪水。

然而，以目前立委薪資大約20萬元估算，李貞秀4月辭職，黨中央若要補滿她從今年5月至原本剩餘任期共21個月，金額粗估至少為420萬元；另傳出李貞秀在會中提出此要求，也讓黃國昌一度忍不住動怒「妳在說什麼！」讓會議氣氛相當緊繃。



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