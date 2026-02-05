李貞秀問題一籮筐？康仁俊不忍了！重砲開轟民眾黨

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨不分區立委李貞秀因為中配身分引發的國籍爭議持續延燒。媒體人康仁俊4日說，李貞秀的狀況不是只有國籍法，還涉及到兩岸人民關係條例；他也說，民眾黨現在看什麼有意見就喊出要修法，但攸關全國人民的總預算卻不審，一天到晚就只想著哪一個東西想動就動、想弄就弄。

康仁俊：不能藉個人志願來綁架威脅

康仁俊在節目上表示，整件事情不在除籍不除籍，而是國籍的問題，先不管李貞秀的專業是什麼，可是他發現到白營開口閉口就說要修法，民眾黨之前有一位立委叫吳春城，吳畢生想修的法就是壯世代，結果後來發現原來背後有一個商業模式在裡面。

康仁俊提到，民眾黨還有一個立委，現在也還在，那位立委畢生極力想要推動代理孕母法案（指陳昭姿），他其實都尊重，因為那是個人志願，但是能不能藉此來綁架及威脅，這是另外一件事。

康仁俊說，李貞秀的問題不是只有國籍法，甚至還涉及到兩岸人民關係條例。（圖／資料照）

康仁俊：民眾黨不審總預算卻頻喊修法

康仁俊認為，民眾黨現在看什麼有意見就喊出要來修法，但實際上攸關全國人民共同有影響的總預算卻不審，全民防衛韌性相關的也不去審，一天到晚就只想著哪一個東西想動就動、想弄就弄，看什麼覺得不順眼、認為不公平、不利的，就去修成想要的樣子。

康仁俊直言，一個國家的體制，如今被搞成這樣子，民眾黨還荒謬到拿國防部發言人孫立方的出生背景，來對比李貞秀的狀況，真的不要胡亂拼湊，李的問題不是只有國籍法，甚至還涉及到兩岸人民關係條例。

