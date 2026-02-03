李貞秀喊從沒有中國護照 他一句話突破盲點

▲李貞秀今日赴立法院參加就職典禮，受訪秒口誤稱「我唯一只有中華人民共和國國籍！」（圖／記者嚴俊強攝，2026.02.03）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委李貞秀今（3）日宣誓就職，強調從來沒有拿過中華人民共和國的護照，唯一的護照就是中華民國護照，「出生至今沒拿過中國護照」。對此新北市議員卓冠廷一句話突破盲點，說明根據中國統計，2018年中國持有護照的人僅佔全國人口13%，「李貞秀你是在證明給鬼看喔？」

李貞秀今日宣示就職，受訪說明雖然自己不在台灣出生，但來到台灣落地生根、生兒育女、工作繳稅，在台灣居住超過30年，5個小孩都是台灣人，在台灣居住的時間比大陸還久了，要請國人同胞放心，熱愛台灣、保護台灣的決心不比任何人少，另強調「出生至今沒拿過中國護照」。

對此卓冠廷表示，李貞秀一再強調「出生至今沒拿過中國護照」，試圖證明自己與中國無關，但根據中國統計，2018年中國持有護照的人僅佔全國人口13%，中國8成以上的人都沒有護照，「李貞秀你是在證明給鬼看喔？」

