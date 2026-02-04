即時中心／連國程報導

內政部要求民眾黨中配立委李貞秀在就職前放棄「中國國籍」，並於到職一年內提出相關證明文件，否則須解職。面對李貞秀的雙重國籍爭議，新北市長侯友宜今（4）日表示，一切按照法治來做，「中央的執法單位就按照一致性的標準，來面對這樣的課題。」

侯友宜今日上午於市政會議後受訪，媒體問到李貞秀的國籍爭議，侯友宜表示，一切依法辦理，中央的執法標準要一致。另外，總統賴清德昨（4）日向在野黨喊話，希望國民黨在與共產黨交流的同時，也別忘記身為國會最大在野黨的責任，尤其是台灣正面臨中國威脅，不能不審國防特別預算及中央政府總預算，只進行國共合作，侯友宜對此表示，預算的問題仍需要朝野好好地溝通，「希望我們的預算不要受到任何的影響，能夠快速地推動，這是全民的期待」。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／李貞秀喊「只有中華人民共和國籍」爭議續燒！侯友宜：一切按法治來做

更多民視新聞報導

女網紅5分鐘戳破「春晚」流程！網笑：真被斃掉了

兩岸觀光要恢復？國共論壇達成「15項共同意見」 陸委會重磅發聲了

丟臉丟到國外！「藍營擋軍購」激怒美國跨黨議員 民主黨人竟也開嗆

