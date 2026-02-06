政治中心／綜合報導

民眾黨立委李貞秀，擁有中國籍爭議連環燒，民進黨團發函立法院長韓國瑜，要求查明李貞秀國籍，如果違法應解職，現在再被綠委林楚茵爆出，李貞秀在2025年才取得註銷戶籍證明，卻在2024年1月就進行立委選舉投票，等於李貞秀從頭到尾，就沒有資格擔任立法委員。

民眾黨不分區立委李貞秀，因國籍爭議頻上媒體版面，本土社團看不下去召開記者會發聲。台灣北社社長羅浚晅：「這不是單純的誤解或是疏忽，是故意用不可能成立的文件，刻意製造合規的假象，立法院院長韓國瑜，在此事件中，無法以不知情來卸責，立法院本來就有依法行政，卻選擇草率處理。」

李貞秀國籍再爆爭議 林楚茵：參選前沒放棄中國戶籍

民眾黨不分區立委李貞秀，因國籍爭議頻上媒體版面，本土社團看不下去召開記者會發聲。（圖／民視新聞）質疑立院放水，立法院民進黨團發函要求立法院長韓國瑜儘速查明李貞秀國籍問題，如果不符「國籍法」規定，應立即予以解職，海委會主委管碧玲，也在臉書粉專開嗆，李貞秀女士的國家，今天又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾我們，讓海巡一夜未眠，若真的站上質詢台，李貞秀要如何面對這個問題？還有中國網友也callin到網路直播節目，直言李貞秀就是不想放棄中國籍。

但李貞秀不只放棄國籍成問題，綠委林楚茵還原時序，2025年3月，李貞秀才取得註銷戶籍證明，但2024年1月就進行立委選舉投票，等於李貞秀那時還存在中國戶籍，根據兩岸人民關係條例，台灣人不得有中國戶籍，一旦違反將喪失相關選舉、罷免、任職權利，既然如此怎麼還有資格當選我國的立法委員？

李貞秀不只放棄國籍成問題，綠委踢爆，李貞秀並未在立委選舉前就註銷中國戶籍。（圖／民視新聞）立委（民）林楚茵：「話說從頭，李貞秀從頭到尾，就沒有資格擔任不分區立委，解職根本就是一個假議題，中選會根本就不應該，發給李貞秀當選證書。」媒體人黃光芹：「詭異的地方，妳拿出那個表，它不符合任何的公文形式，它所謂的除籍，沒有涉及的國籍，也代表民眾黨兩年了，沒有準備這個議題，就直接大家就落海了。」李貞秀國籍爭議不斷，影響所及不只她個人的立委職務，恐怕還有民眾黨的未來。

原文出處：李貞秀國籍再爆爭議 林楚茵：參選前沒放棄中國戶籍

