論壇中心/綜合報導

台灣民眾黨6位新科不分區立委今（3日）宣誓就職，近來備受討論的李貞秀，成為首位中配立委。面對國籍爭議，李貞秀強調曾親赴對岸辦理但不被受理，更脫口「唯有中華人民共和國國籍」而再惹爭議。政治評論員吳靜怡觀察事態發展後，不禁怒轟民眾黨「你們很壞」，因為明知中配要放棄國籍很困難，還將李貞秀列為不分區立委，試圖挑釁我們國家的底限。

吳靜怡在《台灣向前行》節目中指出，一般中配來台灣打拚，第一個想法絕對不會是從政，因為政治離他們的成長背景過於遙遠，除非是「有人建議她」從政。吳靜怡認為，我國相關法律有明訂中配若要從政、成為公務員，必須放棄中國國籍，但民眾黨明知道「要任何一位中配去放棄國籍，就是很困難的事情」，卻還故意將李貞秀列入不分區立委名單中。節目中，吳靜怡不禁大罵民眾黨「壞極了」、「你們很壞」！



吳靜怡進一步表示，「政治是管理眾人之事，不是找眾人之麻煩」，難道黃國昌辦公室「沒能力幫李貞秀做好所有確認嗎」？吳靜怡強調，民眾黨先前知道李貞秀會遞補上來，卻連相關程序都未與內政部、立法院長韓國瑜確認好，「非常過分」。針對李貞秀國籍事件，她呼籲民眾黨「不要故意來挑釁」，浪費所有人民的時間。





廣告 廣告

原文出處：李貞秀國籍惹議不停歇！吳靜怡怒轟民眾黨：你們很壞！

更多民視新聞報導

民眾黨國會換血「綠白融冰」？綠盼新氣象「關鍵在他或他」？

謝典霖開箱豪宅「衝康姊姊」？同黨議員臉色一沉吐實話...

李貞秀亮「台灣護照」滅火雙重國籍！他揪「魔鬼細節」打臉了

