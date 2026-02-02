李貞秀國籍惹議民眾黨稱「歧視」 王定宇嘆：落地生根就遵守台灣法律很難嗎？

李貞秀國籍惹議民眾黨稱「歧視」。（翻攝自李貞秀臉書）

民眾黨6名新立委將於明（3）日就職，其中也包含中配出身的李貞秀，但是她尚未出具申請放棄國籍證明，陸委會先前表示，依法要在1年內完成放棄其他國籍，而民眾黨則批民進黨歧視打壓。對此，民進黨立委王定宇嘆，「落地生根，那就遵守我們國家的法律，很難嗎」？

針對歧視說法，王定宇今天透過臉書表示，原生的台灣公民如果要擔任立法委員，必須單一國籍，不得擁有雙重國籍，以前國民黨立委李慶安還因此受法律訴追。新住民要擔任立法委員，不論是來自美國、馬來西亞、越南、日本，都必須放棄原生國籍，只能單一中華民國國籍。

王定宇指出，民眾黨認為中國籍新移民不用放棄原生國籍，就想擔任立法委員，這才是歧視台灣和其他國籍的人！

王定宇說，《中華人民共和國國家情報法》第7條規定「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密」，如果中國籍人士沒有放棄中國籍，擔任立法委員，到底效忠哪一國？

王定宇還提到，中共依據中國法律，要求中國籍人士進行情報（共諜）工作，難道不是台灣的國安問題！「落地生根，那就遵守我們國家的法律，很難嗎」？

