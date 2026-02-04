李貞秀國籍惹議！中配網紅親揭「除籍歷程」

▲中配網紅薇薇在YouTube頻道「HereComesUU來了」中記錄了除籍的全過程。（圖／「HereComesUU來了」YT）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨黃國昌、黃珊珊等6位立委將於明日請辭，候任立委李貞秀將遞補成為我國首位中配立委，但她至今沒有放棄中華人民共和國國籍，再度面臨公務人員觸犯國籍法疑慮。李貞秀表示，申請除籍但公安不讓跑公文，用的就是退出中華人民共和國國籍申請表，儘管已經填了，人也去了，到了現場沒有辦法完成。對此，中配網紅薇薇在YouTube頻道「HereComesUU來了」中記錄了除籍的全過程。

薇薇在YouTube上將除籍過程拍成多部影片，在影片中表示，自己在網路上查功課，第一站是要前往出入境管理局，然而向窗口表示要註銷戶口時，對方卻態度不佳地反問，「那你來我們這幹嘛？」，要她去公安局辦理，是再三和窗口說明要領取註銷戶口通知單後，才得以進行下一步。

廣告 廣告

薇薇指出，被問「為什麼要註銷戶口？」時，自己回答道「定居在海外了」，實際上自己辦理任何事情，都是走海外窗口，不料對方突然問「哪個國家？」，薇薇直接回答「台灣」後，卻被對方回嗆「台灣不叫海外」。

其他影片中，薇薇在影片中分享自己拿著戶口簿到公安局，工作人員要他填寫「自願註銷中華人民共和國身分證」的申請書，她填完後直奔出入境管理局交付文件，卻被對方以公安局業務不熟、「要的不是這個」退件，自己只好再回公安局重新辦理。起初回到公安局時，辦理的工作人員甚至不知道出入境管理局要什麼文件，好在自己有拍下表格，才順利解決，卻也展露了2單位互踢皮球的情況。

薇薇忍不住表示，「有沒有可能說某一天，臺灣的相關人員和大陸的相關人員之間，幫我們把這件事辦了，不要再為難我們這群人了，好嗎？我知道臺灣沒有為難，但我們在這邊（中國）真的很不好過，」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

嫌迪化街吸菸區太遠！綠議員竟嗆蔣萬安這句 他直呼：是醫學奇蹟

李貞秀難放棄中國籍？黃暐瀚曝理由力挺：她有資格當中華民國立委

快訊／苗栗南苗市場隨機砍人！男持刀咆哮釀2傷 鍾東錦赴院探視