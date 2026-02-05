李貞秀國籍惹議 但梁文傑大讚「這兩點」

立委李貞秀拿出台灣護照、機票證明、內政部公文。李政龍攝



具有中國籍的民眾黨立委李貞秀已經宣誓就任，但因尚未放棄中華人民共和國國籍，而引發爭議。不過，陸委會副主委兼發言人梁文傑則指出，她曾經於去（2025）年12月飛回中國試圖申請，也已經宣示「忠於中華民國」，「我覺得這些行為是值得讚許的。」

《國籍法》第20條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，若兼具外國國籍者，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。內政部長劉世芳稱，尚未收到李貞秀放棄中華人民共和國國籍的證明。

廣告 廣告

不過，梁文傑則大讚，按照李貞秀的說法，她曾於去（2025）年12月飛回中國試圖申請，並對外表態「忠於中華民國」，「她飛回去、她也講了，我覺得這些行為是值得讚許的」，無奈她面臨現行的法律困境。

梁文傑也提到，每個國家對於忠誠義務的規定不同，英國前首相強生（Boris Johnson）一直具有美國籍，但是英國並沒有規範，也不在乎這件事，而在台灣的國情上，民眾擔心「如果有雙重國籍，台灣發生什麼事情，你拍拍屁股走人，所以對忠誠義務特別重視。」

梁文傑強調，中共不讓李貞秀放棄中華人民共和國的國籍，是剝奪李貞秀在台灣擔任立委的權利，《國籍法》並非針對特定國籍人士，若具有美國的雙重國籍，且因欠稅或某些法定義務沒有完成而無法成功放棄，依照《國籍法》也無法擔任公職人員。

更多太報報導

跟進劉世芳？梁文傑：以最嚴格條件處理李貞秀索資

密件不給李貞秀 劉世芳：希望各部會首長也能辦理

中配立委李貞秀今就任 邱垂正：無法放棄是受中共阻撓