李貞秀國籍惹議！內政部搬出不提供密件及不備詢的法源依據

[Newtalk新聞] 民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳昨天（2/4）表態，李貞秀索資將不提供調閱「密件」，今天更盼其他部會跟進，陸委會已表示「會用最嚴格的條件處理」。劉世芳今（5日）下午強調，機關首長本就對文件密等有決定權，更進一步提出《政府資訊公開法》、《立院職權行使法》等，說明不提供密件甚至不備詢的法源。

內政部說明，《政府資訊公開法》第18條第一項就已經列了9款，有關政府資訊應不予提供的情形，例如說第一款，「經依法核定為國家機密或其他法律、法規命令規定應秘密事項」、第2款「公開或提供有礙犯罪之偵查、追訴」、第3款「政府機關作成意思決定前，內部單位之擬稿」、第6款「公開或提供有侵害個人隱私」；政府資訊如已歸檔，另適用檔案法第18條規定。

內政部指出，法務部在105年5月12日曾做過一個函示，簡單的說，就是立法委員洽請政府機關提供政府資訊的部分，雖然是基於問政需求，但以個人或國會辦公室的名義請政府機關提供資訊，除非其他法律有規定外，還是有《政府資訊公開法》的適用與否問題。

其次，政府機關對於立法院調閱資料的部分，是依照憲法法庭113年憲判字第九號判決內容，還有《立法院職權行使法》質詢權（25條以下），以及調查權（第45條以下）為探討核心。在質詢權部分，依照《立法院職權行使法》第25條規定，還有憲法法庭113年憲判字第九號判決所載，「立法委員逾越質詢權所得行使的範圍、或是屬於行政特權的範疇、或為了保護第三人基本權所必要、或是基於契約義務或攸關國家安全而又保密的必要者的話，受質詢的院長或是各部會首長本於職權而為相當的利害權衡之後，對於立法委員所質詢的事項，是有權在適當說明理由之後，不予答复或揭露相關的資訊」。

調查權部分，因調查權會衍伸出調閱權，依據《立法院職權行使法》第45條規定，還有憲法判決所載，調查委員會所能夠要求有關機關就特定議案涉及事項提供參考資料，必須要與立法院行使憲法職權的特定議案的議決要有重大關聯者，才能夠進行調閱。另外，例如國家機關獨立行使職權受憲法的保障，也不是調閱權的範圍，再者，行政首長依其行政固有之權能，對於可能影響或干預行政部門有效運作的資訊，也可以不予公開，若涉及司法案件也是不公開的。

劉世芳補充說明，機關首長本來就對文件密等有決定權，「我認為，密等文件跟國家安全相關，所以我們就不能提供，這大概就是一視同仁」。

