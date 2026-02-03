李貞秀國籍惹議 律師舉例「中國人闖紅燈不能開單？」狠狠打臉民眾黨

記者李鴻典／台北報導

民眾黨不分區立委、中配李貞秀今（3）日宣示就職，但她的中國籍引起爭議，被認為會有國安疑慮，內政部也要求她要依法放棄中國籍。對此，國民黨立委陳玉珍爆氣大罵官員非常可恥，中華民國憲法就是不承認中華人民共和國，何苦刁難百姓，「當作全中華民國學法律的人都死光了嗎？」黃帝穎律師則說，中華人民共和國籍人不該有特權，兩岸人民條例不是國籍法的特權規定。

民眾黨立委李貞秀說明國籍問題（圖／翻攝畫面）

黃帝穎律師表示，李貞秀具中國籍違反國籍法「公職人員禁止雙重國籍」規定，民眾黨團竟說，台灣還有一部特別法「兩岸人民關係條例」。

兩岸人民關係條例不是國籍法的特別法，更不是「公職人員禁止雙重國籍」的特權規定。黃帝穎律師說明，國籍法第 20 條「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職」，對所有公職人員「禁止雙重國籍」一視同仁，不會因為李慶安美國籍或李貞秀中華人民共和國籍而有差別待遇，更不因為中國籍而有特權。

兩岸人民關係條例第1條明文「本條例未規定者，適用其他有關法令之規定。」，兩岸條例未規定如同國籍法規定「公職禁止雙重國籍」，當然公職人員就適用國籍法。

黃帝穎律師表示，簡單舉例，兩岸條例沒規定不能闖紅燈，照民眾黨的標準，只能適用兩岸條例「特別法」，所以中國人在台灣闖紅燈不能開罰單？

黃帝穎律師說，民眾黨解釋明顯錯誤且荒謬，兩岸條例沒有不能「闖紅燈」規定，還是會適用道路交通條例，一視同仁「闖紅燈」開罰，不會因為中華人民共和國籍而有交通違規特權。同樣法理，國籍法規定「公職人員禁止雙重國籍」也一視同仁。

