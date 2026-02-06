李貞秀國籍掀波 Cheap點破盲點：這是什麼神仙打架？

民眾黨立委李貞秀。（中時資料照片）

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中國大陸國籍，屢遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定，內政部長劉世芳更表態不提供機密以上文件。對此，百萬網紅Cheap指出法理上的兩大矛盾，並表示一個人真的要洩密，中華民國護照不會讓他變得很愛國。

Cheap在臉書表示，李貞秀能不能當立委炒得沸沸騰騰，那到底在吵什麼？簡單說，就是就像是參加一場比賽，但「報名簡章」和「領獎規定」，竟然不是同一標準。

廣告 廣告

他指出，《兩岸條例》規定：大陸地區人民只要在台設籍滿10年，就可以登記參選，所以李貞秀報名時完全符合這條規定，她合法參選並當選了。但《國籍法》則說：公職人員不能有雙重國籍，且必須在就職一年內提出放棄證明。國家告訴你，門檻是「設籍10年」，只要符合就能報名，但你跑到終點，主辦單位又拿出另一本冊子：你必須拿出放棄國籍證明，才能領獎。

他質疑，「如果這證明是絕對必要的，那你當初就不該讓她報名，要不然是整人嗎？」

Cheap續指，再來，憲法規定，中華人民共和國不是國家，大陸只是淪陷地區，中共是「叛亂團體」，如果李貞秀真的拿出了中共開的官方國籍證明，等於承認對岸是「國家」，是在打憲法的臉？而中共也不承認中華民國，所以李貞秀去辦理放棄，中共會說：「妳又不是外國人，你只是在國內移動」。

對於陸委會稱至今沒人成功放棄過陸籍。Cheap說，「所以這是什麼神仙打架？政府要你去做一件不可能的任務，你明知道中共不可能開具放棄證明，卻堅持要這東西，現在李貞秀就卡在這兩台火車對撞的中間。」

「別忘了，要賣國根本不需要中國籍」，Cheap強調，如果一個人真的要洩密，「他口袋裡那本中華民國護照，不會讓他變得很愛國，看看這幾年抓的共諜，有多少是愛台灣的台灣人？」

【看原文連結】