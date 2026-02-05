李貞秀國籍掀論戰！他貼爭議懶人包：違法就任沒解職 韓國瑜就是瀆職

立委沈伯洋指出，李貞秀無法提出放棄國籍證明，就是違法就職，韓國瑜未將其解職，韓就是瀆職。資料照，李政龍攝



民眾黨不分區立委李貞秀雖然已宣誓就職，但國籍爭議持續延燒。民進黨立委沈伯洋今天（2/5）整理7點懶人包，點出中國公民依法有協助中共情蒐的義務，如今李貞秀拿不出放棄國籍證明，就是違法就任，立法院長韓國瑜若沒有將她解職，韓就涉及瀆職。

沈伯洋在社群指出，首先，有中國國籍可以拿台灣身分證嗎？可以。但有中國國籍可以當立法委員嗎？絕對不行。第二，立法委員掌握國家預算與機密，具有「忠誠義務」。依據《國籍法》，公職人員就職前必須放棄其他國籍。以前所有雙重國籍的立委都放棄了，中國籍沒有理由成為特權。

第三，沈伯洋說，根據中國《國家情報法》，只要是中國公民，就「必須」協助中共蒐集情報。這不是個人選擇，而是中國的法律義務。第四，台灣怎麼可能讓一個依法必須幫中共情蒐的人，進入立法院取得國家機密？這跟歧視沒有關係。

第五，有人認為應回歸《兩岸條例》，沈伯洋直言「是錯的」，《兩岸條例》處理的是身分取得和參選資格，至於「就任規則」一律適用《國籍法》，這在法律解釋上毫無懸念。什麼特別法優先一般法，完全是錯誤解釋。

第六，至於說中國不算外國、搬出憲法的，更是荒謬。憲法寫的是「固有」疆域而非「故有」疆域。如果這種邏輯成立，難道解放軍也可以叫國軍嗎？解釋法律不要反現實。現在一堆人真的是以為文字解釋就可以解釋法律。

最後，沈伯洋強調，法律底線清清楚楚，只要李貞秀拿不出有效的放棄國籍證明，就是違法就任。立法院長韓國瑜必須依法予以解職，否則就是瀆職。

內政部長劉世芳今天在行政院後記者會也提到，依《國籍法》第20條，李貞秀應該在就職前申請放棄中華人民共和國國籍，並將退籍的官方文件送到立法院，但內政部尚未收到李貞秀退籍的影本，因此認為其並未完成退籍程序。劉世芳也以過去南投縣前議員史雪燕為例，認為《國籍法》第20條規定非常明確，並非行政命令，希望立法院依法辦理解職。

