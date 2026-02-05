李貞秀國籍爭議延燒 內政部搬出「不提供密件」法源：備詢也可不答覆

內政部長劉世芳（中）出席行政院會後記者會。李佳穎攝



民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳日前表態不提供李貞秀調閱密件，今（2/5）日再度強調，政府機關首長依法本就擁有文件密等的最終決定權，凡涉及國家安全的密等文件，「一律不予提供」，且提出《政府資訊公開法》、《檔案法》、《立院職權行使法》等法源依循。陸委會稍早也表示，將以「最嚴格的條件」處理相關事宜。

劉世芳今（5）日下午主持內政部部務會報後記者會指出，內政部將派員對外說明，政府機關在什麼樣的法律架構下，可以不提供立法委員索取的資料。她強調，立委雖依法享有質詢權與調查權，但並非毫無界線，相關權限均須受到法律規範，包括《國家機密保護法》、《政府資訊公開法》與《個人資料保護法》等，政府機關在面對索資時，一視同仁、依法處理，而非針對特定個案。

內政部法制處說明，依《政府資訊公開法》第18條第一項規定，政府資訊在特定情形下應不予提供，包括依法核定為國家機密事項、公開恐妨礙犯罪偵查或追訴、政府機關尚未完成意思決定前的內部擬稿，以及可能侵害個人隱私的資訊等。若相關資料已歸檔，則另適用《檔案法》第18條的規範。

法制處也指出，法務部於105年5月12日曾作成函釋，明確說明立法委員即便基於問政需要，若是以個人或國會辦公室名義請求政府機關提供資訊，除非其他法律另有規定，仍須適用《政府資訊公開法》的相關限制，並非一律得以提供。

至於立法院行使質詢權與調閱資料的界線，法制處表示，須依據憲法法庭113年憲判字第9號判決及《立法院職權行使法》來判斷。在質詢權部分，依《立法院職權行使法》第25條以下規定，若質詢內容涉及行政特權、保護第三人基本權、契約義務，或攸關國家安全且具有保密必要性，行政首長在進行適當的利害權衡並說明理由後，得不予答復或揭露相關資訊。

在調查權方面，內政部指出，調查權會衍生調閱權，但依《立法院職權行使法》第45條規定，調查委員會僅能就與立法院行使憲法職權、特定議案之議決具有「重大關聯」的事項，始能要求機關提供參考資料。此外，國家機關依法獨立行使職權、行政首長基於行政固有權能認定可能影響行政部門有效運作的資訊，以及涉及司法案件的資料，均非調閱權所及，得不予公開。

媒體追問，李貞秀案目前內政部的認定為何，若其他部會認定資料非屬機密並願意提供，內政部是否會調整作法？對此，劉世芳重申，原則已說明得非常清楚，機關首長本於職權作成判斷，她身為內政部首長，「密件以上的公文完全不予提供」，不會因其他部會的認定而改變立場。

媒體關切李貞秀未來若進入立法院內政委員會，內政部是否會備詢。對此，劉世芳則回應，相關問題她已多次說明，質詢權與調查權的行使範圍，在法律中寫得相當清楚，「可以從頭到尾再把文字看一遍」，行政機關將依法律規範處理。

