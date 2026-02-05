李貞秀國籍爭議延燒！劉世芳：沒有完成全部就職手續 將待立法回函確認

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳出席行政院院會會後記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

中國籍配偶李貞秀3日宣誓就任不分區立委，但仍未放棄中華人民共和國國籍的爭議延燒，內政部長劉世芳今（5）日表示，依《國籍法》，李貞秀正式就職前必須申請退中華人民共和國國籍，且須將退籍官方文件送交立法院，但內政部目前尚未收到相關資料影本，顯示李貞秀可能未完成就職手續，後續將待立法回函確認。

台灣民眾黨6位新科不分區立委3日宣誓就職，針對外界關注的國籍議題，中配李貞秀拿出機票、文件等強調自己想放棄中國國籍但不被中國公安局受理，對此，內政部重申，擔任我國民選公職即應遵守我國《國籍法》第20條規定，提出已於就職前辦理放棄國籍之書面證明；若其遭拒絕受理，也應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

對於李貞秀聲稱向對岸申請放棄國籍遭拒一事，劉世芳上午在行政院會會後記者會受訪時表示，這兩天已經陸續把《國籍法》20條公告給大家周知，內政部在1月30日前就陸續把《國籍法》20條相關規範用行文方式給李貞秀本人、給中選會、司法院秘書長、立法院秘書長，因為這些相關單位裡面所負責主管的法律各不相通。



劉世芳並表示，內政部是《國籍法》的主管機關，就要善盡提醒責任。依據《國籍法》第20條，李貞秀要正式就職前，就必須要申請放棄退籍，退出中華人民共和國國籍，這無庸置疑。理論上，李要把退籍的正式官方文件，送給擬任機關也就是立法院，內政部已經把相關條文送給立法院秘書長參考。

內政部長劉世芳出席行政院院會會後記者會。（圖／行政院提供）



劉世芳指出，到目前為止，內政部沒有收到有關於李貞秀女士退籍中華人民共和國申請表的影本，「所以理論上，可能她並沒有完成全部的就職手續」。她舉例，民選公職的解職機關，立委就是立法院、直轄市議員是行政院，省轄的縣市議員是內政部，山地原住民區域代表是直轄市政府，鄉鎮市代表是縣市政府，村里長是鄉鎮市區公所，公職人員則是各該主管機關。



劉世芳進一步指出，南投縣前議員史雪燕，內政部已經在去年完成解除其議員職務；村里長部分，也要求縣市地方政府要完成解職任務。《國籍法》20條是非常明確，而且是寫在條文裡面，不是寫在行政命令，「照目前看法，我們會認為李貞秀女士沒有完成退籍的申請手續，解職的部分就由立法院做機關上應該有的程序」。



陸委會副主委梁文傑表示，陸委會已經說明過很多次，對於中配的參政權是規定《兩岸人民關係條例》中，但是中配如果選上、怎麼就任公職，是規定在《國籍法》裡面。



梁文傑說明，很多人講說所謂特別法優於普通法，這是一個誤解，如果特別法和普通法都有針對同一事項有規定的話，特別法當然優於普通法，但如果特別法跟普通法沒有針對同一是像有所規定，那就是個別適用。就《兩岸條例》來講的話，只有規定入籍10年後可以參選，但是就任公職就要按照《國籍法》。

行政院發言人李慧芝強調，只要是擔任國家的公職，就必須遵守現行國籍法規範，沒有任何例外，這也是國家對於公務員國家忠誠最基本的要求，行政院會在合乎憲法依法行政前提下履行憲法義務。

