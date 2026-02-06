李貞秀國籍爭議延燒 台派籲資格釐清前限制接觸國安機密

民眾黨新任不分區立委李貞秀國籍爭議繼續延燒，台灣北社等多個台派團體今天(6日)共同召開記者會，對李貞秀至今未能提出「放棄中國國籍」的法定證明文件表達嚴正關切，並主張在李貞秀的資格爭議尚未釐清前，相關單位應設置李貞秀不得接觸國家機密、不得質詢政府官員、不得介入涉及國安或機密程序等防火牆，以維護國家安全。

民眾黨立委李貞秀多年前以中配身分來台，近日就職立委後引發國籍爭議。台灣北社等多個台派社團6日共同召開記者會，對於李貞秀至今未提出法定要件之「放棄中國國籍」證明文件一事表達嚴正關切與警告，認為此案非單一個人疏失，而是對中華民國憲政秩序底線的正面衝撞。

廣告 廣告

台灣北社社長羅浚晅表示，根據李貞秀提出所謂的「放棄中國國籍」申請文件，在法律上不具可受理性。依「兩岸人民關係條例」及「國籍法」，凡未於就職宣誓前完成放棄中國國籍者，即不具立委資格，李貞秀的資格自始無效，然而立法院長韓國瑜草率處理，在法定要件不完備下仍強行讓李貞秀完成宣誓，這是瀆職，也將對國會正當性及國家安全造成不可逆的制度性風險。

羅浚晅進一步指出，民團期盼內政部、陸委會等相關主管機關妥適處理此案涉及國籍認定及公職資格問題，在資格爭議未釐清前，應即刻設置最低限度的制度防火牆。羅浚晅說：『(原音)包括不得接觸任何國家機密、不得質詢政府官員、不得介入任何涉及國安或機密之程序，因為李貞秀的就職自始是違法的，這是民主憲政體制下對國安風險最基本的控管。』

出席記者會的濟南基督長老教會牧師黃春生也表示，民團對李貞秀國籍案的監督不是要論斷一個人的出生背景，也不是歧視、怨恨，而是要提出關鍵的民主問題。他認為「一個僕人不能服侍兩個主人」，身為民主台灣的立法委員，唯一忠誠的對象就是台灣，這是民主最基本的要求，他不願看到台灣人辛苦打拚建立的民主家園受到無聲的侵害，必須拒絕威權中國的併吞。