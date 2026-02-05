李貞秀國籍爭議延燒 國台辦舉「這理由」稱不存在放棄問題

立委李貞秀拿出台灣護照、機票證明、內政部公文。李政龍攝



具有中配身分的民眾黨不分區立委李貞秀放棄國籍爭議持續延燒。大陸國台辦今日（2/5）表態，稱世界上只有一個中國，「兩岸同屬一中」，根本不存在所謂的國籍或放棄國籍問題，對民進黨不擇手段打壓在台陸配表示堅決反對。

李貞秀3日正式遞補立委並完成宣誓就職，依照《國籍法》規定，必須在就任1年內放棄中國國籍，但她強調對岸不受理放棄中國籍。對此，陸委會主委邱垂正同日呼籲，不論是立委還是政府，都必須依法行政，「沒有完成仍要依法努力看看」，否則就無法擔任公職。

邱垂正另坦言，陸委會曾向《國籍法》主管機關內政部說明，可能有「放棄困難」的問題，但內政部認為所有人都要遵守國籍法，一視同仁遵守單一效忠精神，「尊重他們的認定與解釋。」

內政部則重申，李若因放棄中國國籍申請遭拒，仍須提出佐證文件，以確認在就職前已辦理相關程序。

被問及相關問題時，國台辦發言人陳斌華今日在例行記者會上首先指出：「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂的國籍問題，也不存在所謂放棄國籍的問題。」

陳斌華進一步批評民進黨頑固堅持「台獨」立場，赤裸裸販賣「兩國論」，蓄意挑釁「兩岸同屬一個中國」的歷史和法理事實，不擇手段打壓在台大陸配偶，我們對此堅決反對，並指控「民進黨種種惡行，已經招到愈來愈多台灣民眾的強烈反對」。

