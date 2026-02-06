李貞秀國籍爭議延燒 她示警：藍白若操作歧視論述恐反傷民進黨

民眾黨立委李貞秀近日因其尚未放棄中華人民共和國國籍身份，引發爭議。 圖：張良一 / 攝

[Newtalk新聞] 民眾黨立委李貞秀近日因其尚未放棄中華人民共和國國籍身份，引發爭議。儘管李貞秀就職當日曾表示，自己曾赴對岸嘗試放棄中華人民共和國國籍，但遭到拒絕。而民進黨仍持續猛攻李貞秀國籍問題。對此，作家顏擇雅今（6）日就直言，「中配參政權」爭議是很難跟「中配有沒受到歧視」，更示警如果藍白陣營故意放大或借機操作網路上歧視中配言論，那麼民進黨在選舉中一定吃虧。

顏擇雅表示，總統賴清德上台後，有一項政策明顯與前總統蔡英文時期不同，就是明確將《中華民國憲法》中「大陸地區」定義為「外國」。這是陳水扁時期也沒有的。李貞秀的爭議基本上是因此而起。

廣告 廣告

她指出，許多人認定中華人民共和國本來就是外國，而情感上她認為這觀點是對的。尤其台灣人去中國，再怎麼被「歡迎回到祖國」，也難免會有身在外國的感受。用語不同、法律不同、感到神聖的東西不同 ，中國人熱血沸騰的兩彈一星啦長津湖戰役那些，台灣人也都沒感覺。

不過，顏擇雅也直言，目前《中華民國憲法》就是沒當「大陸地區」是外國。30年來在此憲法架構之下，整個法律設計就是如此。所以她擔憂李貞秀的爭議若拖下去，恐變成司法訴訟，屆時賴政府可能吃虧。

「那政治上呢？民主就是票多的贏。」顏擇雅表示，兩岸合法通婚已長達三十幾年。許多中配已融入台灣社會，不少台灣人就算身邊沒中配，也有同學或同事的媽媽或配偶是中配，知道她或他們對家庭的付出。「中配參政權」爭議是很難跟「中配有沒受到歧視」這問題切割的。「這時藍白陣營只要故意去放大網路難免冒出的歧視言論，民進黨就一定吃虧。」

顏擇雅表示，她不是認為賴清德政府做法一定要跟蔡英文政府、陳水扁政府一樣。但政治是可能的藝術。關於兩岸，防止滲透很重要，但別予人口實也很重要，尤其是「民進黨跟14億人為敵」這種口實。「張又俠事件已證明習近平不信任任何人。我們何不多想想，要如何運用這種不信任，來防止中共滲透呢 ？」

對於李貞秀國籍爭議，顏擇雅表示，既然中配無法放棄中華人民共和國國籍，那她比較贊成的做法是要求中配在台灣登記參選前，就必須公開宣示拋棄自己對中華人民共和國的所有公民義務，從此只效忠中華民國在台灣。這樣當然還是會有中配參政，但至少會杜絕那種不想被中共不信任的中配參政。「畢竟，一旦被中共不信任，下場可以是很慘的。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

前職棒球星林琨瀚任竹市副市長 議員批：高虹安的代罪羔羊！別把棒球場當提款機

民進黨台北市長人選未出爐 段宜康：一定推出最優秀人選