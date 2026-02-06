【論壇中心／綜合報導】中配李貞秀就任民眾黨不分區立委，但她的國籍爭議持續延燒，若李貞秀持續保有中國籍，未來可能面臨解職，內政部長劉世芳指出，李貞秀並沒有完成退籍申請手續，未來內政部將不提供機密資料，同時也喊話各機關跟進，民進黨立委陳培瑜受訪時表示，民進黨團已正式發函院長韓國瑜，要求儘速查明李貞秀是否符合《國籍法》規定，並對外說明後續處理方式。

資深媒體人邱明玉今日在《頭家來開講》節目中指出，到目前為止，內政部長劉世芳以及陸委會都稱李貞秀女士，而非委員，倘若未來她進入內政委員會，召委要如何稱呼她？坐在一旁的民進黨立委，同時也是內政委員會召委的張宏陸無奈表示「我不要當召委了」，邱明玉表示，雖然沒有像外交委員會這麼多，但內政委員會一定也有機密會議，「屆時機密資料要發給她嗎？還是她可以跟別人一起看？」，若李貞秀的國籍爭議不解，發下機密資料的召委就成了違反洩密罪的人，是否就違反了洩密罪，邱明玉更反問，國安官員進入委員會，面對李貞秀的質詢，究竟要不要回答？

李貞秀的雙重國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳重申，目前仍無法得知立法院是否取得李貞秀放棄的申請文件，但若國會持續擱置解職爭議，不排除交由憲法法庭處理。

原文出處：李貞秀國籍爭議延燒 媒體人指「這人」很無奈

