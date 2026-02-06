李貞秀國籍爭議延燒 民進黨團要求韓國瑜徹查！若違法就依法解職

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒。資料照片



民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續延燒，民進黨立院黨團已正式發函立法院長韓國瑜，要求徹查國籍，若李貞秀違反《國籍法》公務員不得雙重國籍規定，立法院應予以解職。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，根據《國籍法》第20條規定，立委到職前應申請辦理放棄外國國籍，且需把文件送交立法院，並在到職一年內完成退籍程序。如果違反，將由立法院解除公職。

陳培瑜強調，這些規定行之有年，白紙黑字寫得非常清楚。前立委麥玉珍過去也是依照辦理，才能順利到職。

陳培瑜指出，內政部從一月到現在，已多次發公文要求立法院查明李貞秀狀況，並依法處理，但卻都沒有得到回應。

民進黨立法院黨團今已正式發函，請韓國瑜不要再拖了，這是立法院的職責，請趕快給國人一個交代。

內政部長劉世芳昨表示，已兩度發函立法院，提醒依《國籍法》規定，李貞秀須於就職前完成放棄中華人民共和國國籍相關程序，但假如立法院持續不理會內政部的函文，恐需循憲政程序，由憲法法庭處理院際爭端。

