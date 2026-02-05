李貞秀國籍爭議延燒 沈伯洋喊話韓國瑜：不依法解職就是瀆職

民眾黨新科立委、中配李貞秀涉及中國國籍爭議，連日來引發討論。（圖／李智為攝）

民眾黨新科立委、中配李貞秀涉及中國國籍爭議，連日來引發討論。民進黨立委沈伯洋今天（5日）發文表示，有中國國籍可以拿台灣身分證，但有中國國籍絕對不能當立法委員。法律底線清清楚楚，只要李貞秀拿不出有效的放棄國籍證明，就是違法就任。「立法院長韓國瑜必須依法予以解職，否則就是瀆職」。

沈伯洋說，立法委員掌握國家預算與機密，具有「忠誠義務」。依據《國籍法》，公職人員就職前必須放棄其他國籍。以前所有雙重國籍的立委都放棄了，中國籍沒有理由成為特權。

沈伯洋也說，根據中國《國家情報法》，只要是中國公民，就必須協助中共蒐集情報。這不是個人選擇，而是中國的法律義務。「我們怎麼可能讓一個依法必須幫中共情蒐的人，進入立法院取得國家機密？這跟歧視有什麼關係？」

沈伯洋指出，有人說要回歸《兩岸條例》，那是錯的。《兩岸條例》處理的是身分取得和參選資格，至於「就任規則」一律適用《國籍法》，這在法律解釋上毫無懸念。「什麼特別法優先一般法，完全是錯誤解釋」。

沈伯洋更質疑，至於說中國不算外國、搬出憲法的，更是荒謬。憲法寫的是「固有」疆域而非「故有」疆域。如果這種邏輯成立，難道解放軍也可以叫國軍嗎？解釋法律不要反現實。「現在一堆人真的是以為文字解釋就可以解釋法律」。



