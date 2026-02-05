李貞秀國籍爭議延燒！沈伯洋點名韓國瑜開嗆：若不依法解職就是瀆職

政治中心／許智超報導

民眾黨立委李貞秀3日宣誓就任立委，國籍爭議持續延燒。（圖／翻攝自李貞秀臉書）

民眾黨不分區立委李貞秀因為中配身分引發的國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳表態，未來內政部不會提供「機密等級以上」文件給李貞秀，而李貞秀今（５）日回應，新住民期待的是公平，堅持的是法治而不是歧視，強調「唯一效忠中華民國，這是非常明確的」。對此，民進黨立委沈伯洋列出李貞秀爭議懶人包，直言「法律底線清清楚楚，只要李貞秀拿不出有效的放棄國籍證明，就是違法就任」。

沈伯洋今日在臉書發文，列出李貞秀7點懶人包，首先有中國國籍可以拿台灣身分證，但絕對不行當立法委員；第2點，立法委員掌握國家預算與機密，具有「忠誠義務」，依據《國籍法》，公職人員就職前必須放棄其他國籍，「以前所有雙重國籍的立委都放棄了，中國籍沒有理由成為特權」。

第3點，根據中國《國家情報法》，只要是中國公民，就「必須」協助中共蒐集情報。沈伯洋指出，這不是個人選擇，而是中國的法律義務；第4點「我們怎麼可能讓一個依法必須幫中共情蒐的人，進入立法院取得國家機密？這跟歧視有什麼關係？」

第5點，對於有人說要回歸《兩岸條例》，沈伯洋表示那是錯的，《兩岸條例》處理的是身分取得和參選資格，至於「就任規則」一律適用《國籍法》，這在法律解釋上毫無懸念，「什麼特別法優先一般法，完全是錯誤解釋」。

第6點，至於說中國不算外國、搬出憲法的人，沈伯洋認為更是荒謬，憲法寫的是「固有」疆域而非「故有」疆域，如果這種邏輯成立，難道解放軍也可以叫國軍嗎？解釋法律不要反現實，「現在一堆人真的是以為文字解釋就可以解釋法律」。

沈伯洋最後說，法律底線清清楚楚，只要李貞秀拿不出有效的放棄國籍證明，就是違法就任，立法院長韓國瑜必須依法予以解職，否則就是瀆職。

