擁有中國籍配偶身分的李貞秀日前宣誓就職民眾黨立委，然而其中國籍爭議仍遲遲未解決。內政部昨（5）日表示，僅能提醒立院要依《國籍法》辦法，若李貞秀無法提出申請放棄國籍證明，立院須依法解職；若立院不理會，可能會需要到憲法法庭處理院際爭議。立院民進黨團今（6）日上午也正式發函給立法院長韓國瑜，要請韓國瑜查清楚，李貞秀若違反《國籍法》，立院應予以解職！

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今上午在臉書貼出發給韓國瑜的公文，黨團要請韓國瑜查清楚，「李貞秀如果違反《國籍法》，立法院應該予以解職！」陳培瑜指出，根據《國籍法》第20條的相關規定，立委到職前應申請辦理放棄外國國籍，且需把文件送交立法院，並在到職一年內完成退籍程序。如果違反，將由立法院解除公職。

陳培瑜強調，這些規定行之有年，白紙黑字寫得非常清楚。民眾黨前立委麥玉珍過去也是依照辦理，才能順利到職。「所以內政部從一月到現在，已經發了很多次公文，要求立法院查明李貞秀狀況，並依法處理，但卻都沒有得到回應。」

最後，陳培瑜表示，今天民進黨立法院黨團也正式發函，「請韓院長不要再拖了，這是立法院的職責，請趕快給國人一個交代！」

原文出處：快新聞／李貞秀國籍爭議延燒！綠黨團發函要韓國瑜查清楚：若違《國籍法》應予解職

